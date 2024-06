‘A Barbie Negra’ acabou de chegar à Netflix: como é o novo documentário sobre a boneca?

Os fãs da Barbie tiveram um encontro marcado na Netflix em 19 de junho. E é que a plataforma de streaming lançou nesta quarta-feira um novo documentário sobre a história da boneca.

ANÚNCIO

Trata-se de ‘A Barbie negra’, uma produção imperdível escrita e dirigida por Lagueria Davis que explora as origens e o impacto da primeira versão colorida do brinquedo da Mattel.

Se quiser saber do que se trata antes de começar a assistir ou adicioná-lo à sua lista para ver depois, continue lendo para descobrir qual é a sinopse do último filme do serviço.

Sobre o que é ‘A Barbie Negra’, o novo documentário da Netflix?

O documentário ‘A Barbie Negra’ celebra a significativa influência que três trabalhadoras negras da Mattel tiveram no desenvolvimento da marca Barbie como a conhecemos hoje.

Através das histórias do carismático trio de mulheres, o filme narra como nasceu a primeira Barbie negra no início dos anos 80 e examina a importância da representação.

Além disso, a produção analisa como bonecas como a criada Ruth Handler podem se tornar elementos decisivos para a criação da identidade e também da criatividade.

Cena do documentário ‘A Barbie Negra’ | (Cortesía de Netflix)

"Inspirada na história de sua tia-avó Beulah Mae Mitchell, a destacada funcionária da Mattel que teve a coragem de perguntar a Ruth Handler: 'Por que não criamos uma Barbie como eu?', Lagueria Davis explora o impacto que essa pergunta teve e o longo caminho percorrido até poder apresentar a primeira Barbie oficial que não fosse branca em 1980", diz a sinopse oficial de A Barbie negra.

ANÚNCIO

"Nessa viagem, o público descobre a história das bonecas negras, seu impacto nos direitos civis e no empreendedorismo negro, e o importante papel do jogo imaginativo na formação da identidade das crianças", continua o texto publicado pela Netflix.

Cena do documentário ‘A Barbie Negra’ | (Cortesía de Netflix)

“O filme contrasta o legado de três mulheres negras que abriram novos caminhos na Mattel com as histórias de um grupo seleto de mulheres negras homenageadas pelas bonecas Barbie feitas à sua imagem, ao mesmo tempo em que destaca as reflexões de celebridades e fãs sobre o impacto desta icônica boneca”, lê-se no texto da Netflix.

Por último, o gigante garante que o projeto feito em parceria com a Shondaland é "uma celebração da cultura negra dos últimos setenta anos e da influência específica da Barbie negra na ampla gama diversificada de bonecas de hoje que amamos".

Cena do documentário ‘A Barbie Negra’ | (Cortesía de Netflix)

A Barbie Negra já está disponível globalmente na Netflix.