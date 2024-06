TOMORROW X TOGETHER anuncia novo concerto de realidade virtual

Os ícones da Geração Z, TOMORROW X TOGETHER (SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN e HUENINGKAI), estão prontos para cativar seus fãs com sua primeira turnê de concertos em realidade virtual, HYPERFOCUS: TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT (doravante: HYPERFOCUS).

ANÚNCIO

Anunciado hoje nas redes oficiais do TOMORROW X TOGETHER, HYPERFOCUS levará o público a uma emocionante jornada musical. Em um cinema equipado com fones de ouvido VR e um sistema de som de última geração, os contadores visuais do k-pop oferecerão uma experiência imersiva que permitirá a todos desfrutar de um lugar na primeira fila, colocando-os frente a frente com as impressionantes performances do TOMORROW X TOGETHER. O concerto de realidade virtual apresenta um setlist extraordinário, incluindo ‘Deja Vu’ de minisode 3: TOMORROW e ‘Sugar Rush Ride’ de The Name Chapter: TEMPTATION.

O cartaz do concerto revelado com o anúncio mostra os galãs da Geração Z vestidos de branco, com um fundo de deserto cheio de estrelas, projetando uma atmosfera de fantasia. Junto com o cartaz, o teaser gerou emoção ao revelar os membros no meio de um enorme feixe de luz e mostrando um trecho da apresentação de ‘Deja Vu’.

A banda líder da Geração Z mostrou entusiasmo por sua primeira turnê de shows de realidade virtual em cinemas. O quinteto disse: "Estivemos pensando em como nos aproximar dos nossos fãs, e este show de realidade virtual é uma oportunidade para fazê-lo. Esperamos que esta experiência seja uma lembrança valiosa para os nossos fãs, assim como foi para nós fazer parte dela".

AmazeVR, pioneiro no campo das plataformas de concertos de realidade virtual, diz: “Estamos entusiasmados por trabalhar com os artistas globais TOMORROW X TOGETHER neste projeto. Com nossa tecnologia e experiência em narração visual, criamos um concerto dinâmico de realidade virtual que combina a explosiva performance ao vivo do grupo com o poder imersivo da realidade virtual”.

A turnê de concertos de realidade virtual em cinemas começará em Los Angeles em 8 de agosto e passará por 5 cidades: Los Angeles de 8 a 21 de agosto, Buena Park de 23 de agosto a 1 de setembro, Houston de 5 a 22 de setembro, Chicago de 26 de setembro a 13 de outubro, e Nova York de 17 de outubro a 10 de novembro. Encontre mais informações sobre HYPERFOCUS: TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT em www.txt-vrconcert.com.

TOMORROW X TOGETHER anunciam novo concerto de realidade virtual Foto: AmazeVR

