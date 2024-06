Prisão de Carlinhos Mendigo: como o humorista conseguiu enganar a polícia por 8 meses

O humorista Carlinhos Mendigo estava com prisão decretada pela Justiça de São Paulo desde novembro do ano passado por dívida de pensão alimentícia, porém apesar de continuar morando na Capital, a polícia não conseguia encontrá-lo para cumprir o mando de prisão.

Carlinhos foi preso nesta terça-feira, quando passava pela avenida Nove de Julho, na região dos Jardins e passará nesta quarta por audiência de custódia para definir onde ficará preso. Além da dívida de R$ 246,9 mil de pensão alimentícia que deve para seu filho, fruto de um relacionamento com Aline Hauck, Carlinhos responderá também por crime de homofobia e discurso de ódio contra Thammy Miranda.

Desde novembro, o humorista conseguiu despistar os investigadores que o procuravam para cumprir o mandado de prisão. Segundo os investigadores da 2ª Delegacia da Divisão de Capturas do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (DOPE),Carlinhos costumava sair de casa somente de noite e mudava de imóvel com freqüência para despistar os policiais, Os apartamentos usados, pelo menos quatro, eram emprestados por amigos e ele nunca ficava muito tempo no mesmo lugar, mudava constantemente para fugir das autoridades.

No final do mês passado, entretanto, a polícia recebeu uma denúncia sobre o paradeiro do humorista e montou vigilância na avenida Nove de Julho, quando viram Carlinhos Mendigo saindo com um carro preto por volta do meio-dia e o prenderam, após mais de 20 dias de campana.

Caso não pague o valor total da pensão, o humorista pode permanecer preso por 30 dias.

Carlinhos Mendigo ficou famoso em 2003 ao participar do programa Pânico, onde ficou até 2007. Um de seus quadros mais famosos é o “Vô, Num vô”, com Mano Quietinho (Vinícius Vieira).