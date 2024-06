Nicola Coughlan é chamada de “corajosa” por se despir e reflete sobre corpos grandes

Além de amá-la porque se tornou um de nossos personagens favoritos de Bridgerton, também somos fãs de Nicola Coughlan pelo poderoso mensagem de empoderamento corporal que deixou em uma de suas últimas aparições públicas e que capturou a atenção de toda a internet.

ANÚNCIO

Para ninguém é segredo que está quebrando todos os padrões de beleza habituais nos papéis principais da maioria das séries, pois sai da figura hegemônica com suas curvas e sensualidade, tão características de Penélope Featherington, a quem dá vida.

Na verdade, além de seu trabalho como atriz, ela também é modelo e já estreou para a SKIMS, a marca de Kim Kardashian, que defende a diversidade corporal. Ela é um ícone do 'body positivity', então não foi surpreendente a resposta que deu a uma jornalista que a chamou de "corajosa" por se despir na televisão tendo um corpo de tamanhos grandes.

O reflexo de Nicola Coughlan sobre mulheres com curvas que lhe rendeu aplausos

Depois deste momento desconfortável que surgiu em uma coletiva de imprensa, a irlandesa não hesitou em dar uma resposta sarcástica que arrancou sorrisos.

“Sabe, é difícil porque acho que mulheres com o meu tipo de corpo, mulheres com seios perfeitos, não são vistas o suficiente na tela! E estou muito orgulhosa como membro da comunidade dos seios perfeitos. Espero que gostem de vê-los”, disse Nicola Coughlan, mostrando que não se sente incomodada com sua imagem, pois não há nada do que se envergonhar e não é ‘corajoso’ ser de uma determinada maneira.

Ou seja, não apenas os corpos magros devem ser exibidos ou apreciados, apenas porque a cultura popular os impôs como hegemônicos e aspiracionais. Graças à visibilidade dada por famosas como ela, nos sentimos confortáveis, independentemente do tamanho que tenhamos.