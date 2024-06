Justin Timberlake foi solto após ser preso por dirigir sob efeito de álcool

NOVA YORK (AP) - Justin Timberlake foi preso na madrugada de terça-feira acusado de dirigir sob influência de álcool em Long Island, Nova York, informaram as autoridades.

Timberlake foi libertado mais tarde na manhã após ser processado em Sag Harbor, na extremidade leste de Long Island. Ele foi acusado de dirigir sob efeito de álcool e sua próxima audiência no tribunal está agendada para 26 de julho, disse o escritório do promotor do condado de Suffolk.

O advogado e os representantes de Timberlake ainda não responderam aos pedidos de comentário da The Associated Press.

Sag Harbor é uma vila costeira nos Hamptons, a cerca de 160 quilômetros da cidade de Nova York. No verão, é um local frequentado por visitantes abastados.

Timberlake quando jovem era um dos Disney Mouseketeers, e uma de suas colegas era sua futura namorada Britney Spears. Ele ganhou fama como membro da banda NSYNC e iniciou uma carreira solo em 2002. Como ator, ele foi elogiado por filmes como "The Social Network" ("A Rede Social") e "Friends With Benefits" ("Amizade Colorida").

Ele ganhou 10 prêmios Grammy e quatro Primetime Emmy.

No ano passado, Timberlake esteve nas manchetes quando Spears publicou sua autobiografia, ‘The Woman in Me’. Vários capítulos falam sobre seu relacionamento, incluindo detalhes muito pessoais como uma gravidez, um aborto e a dolorosa separação. Em março, Timberlake lançou seu primeiro álbum em seis anos, ‘Everything I Thought It Was’, onde retorna ao seu som future funk.

Timberlake tem dois shows em Chicago na sexta-feira e no sábado, e depois no Madison Square Garden de Nova York na terça e quarta-feira da próxima semana.