Jimin do BTS lançará ‘MUSE’, seu segundo álbum solo

Foi na terça-feira, 12 de dezembro de 2023, quando Park Ji-min, mais conhecido como Jimin, atual membro do grupo de k-pop BTS, se alistou no serviço militar na Coreia do Sul, e estará de volta em junho de 2025, no entanto, até que esse momento chegue, o também apelidado de ‘Mochi’ deixou várias surpresas preparadas para o ARMY, seu batalhão de fãs.

ANÚNCIO

Foi em março de 2023, quando Jimin do BTS lançou seu primeiro material solo intitulado ‘FACE’, mas antes disso, ele lançou um single de pré-lançamento chamado “Set Me Free Pt.2″. Apenas alguns meses depois, em dezembro do mesmo ano, após seu alistamento no serviço militar, ele compartilhou o single ou single “Closer Than This”.

Jimin do BTS anuncia 'Muse', seu segundo álbum solo

Os meses passaram e nesta terça-feira, 18 de junho, Jimin surpreendeu o ARMY, como é conhecido o seu fandom, ao anunciar o seu segundo álbum como artista solo, intitulado ‘Muse’, que será lançado na próxima sexta-feira, 19 de julho.

“Olá. Aqui é a BIGHIT MUSIC. Estamos animados para compartilhar detalhes sobre o lançamento do segundo álbum solo do membro do BTS, Jimin, ‘MUSE’. Após o seu primeiro álbum solo, ‘FACE’, onde ele explorou sua verdadeira identidade, ‘MUSE’ documenta sua jornada em busca da fonte de sua inspiração. Mostrando o amplo espectro musical de Jimin, ‘MUSE’ inclui sete faixas, incluindo a música dos fãs ‘Closer Than This’, lançada em dezembro de 2023. Pedimos o seu contínuo amor e apoio para o segundo álbum solo de Jimin, ‘MUSE’, foi compartilhado através de um comunicado oficial publicado em Weverse.

Quando será lançado 'MUSE' de Jimin?

Período de pré-encomenda: Começa às 11h do terça-feira, 18 de junho de 2024 (KST).

Data e hora de lançamento: 1 p. m., sexta-feira, 19 de julho de 2024 (KST).