Harry sente saudade e por isso procura casa no Reino Unido

Mediaticamente, tem sido divulgado há várias semanas que o príncipe Harry está procurando casa no Reino Unido para poder voltar à sua terra, pois está com saudades de sua família e amigos. Novos relatórios revelam que o filho mais novo do rei Charles III sente ‘nostalgia’, apesar de duvidarem que sua esposa Meghan Markle o acompanhe porque ela ‘se sente rejeitada’ nesta parte do mundo.

O New York Post publicou que Kinsey Schofield, apresentadora do podcast ‘To Di For Daily’, disse à Fox News Digital nesta terça-feira, em entrevista, que apesar de “Harry estar feliz com seu novo estilo de vida, ele também sente falta de sua casa” no Reino Unido.

O príncipe, de 39 anos, vive na Califórnia, Estados Unidos, desde 2020, com sua esposa Meghan Markle, de 42 anos, e seus filhos Archie e Lilibeth, de cinco e três anos.

"Depende do dia. Tenho certeza de que Harry pode sentir falta de casa e sabemos que ele tende a mostrar seu coração na mão... É provável que Meghan tenha permitido que ele tente estabelecer uma residência adicional no Reino Unido se isso o fizer feliz, mas duvido que ela tenha algum desejo de participar do processo ou visitá-lo", disse Schofield.

No entanto, ele afirmou que, para tomar uma decisão drástica, o Duque de Sussex também deve resolver "seus problemas de segurança".

Harry e Meghan Markle no Reino Unido

Invictus Games Sydney 2018 - Day 1

O meio citado lembrou as palavras de Grant Harrold, ex-mordomo do rei Charles, que disse que apesar de ser apenas agora que o príncipe Harry tomou a decisão de procurar uma casa no Reino Unido, isso é algo que ele queria há muito tempo.

“É algo que ele queria e estava pensando. Agora provavelmente ele tomou a decisão que quer”, disse Harrold, que continuou: “Não ter um lar no Reino Unido provavelmente foi uma decisão conjunta no início, mas à medida que o tempo passa, as opiniões e decisões das pessoas podem mudar. Você só tem uma família, e isso significa que de repente ele percebeu isso”.

No entanto, há dúvidas se Meghan Markle o acompanhará. Embora seja provável que ela esteja apoiando-o na busca por uma casa no Reino Unido, talvez o faça para que ele se sinta bem, e não porque ela queira viver nessa região.

“Ela se sente rejeitada pelo Reino Unido e isso não lhe cai bem. Nem mesmo acredito que tenha desejo algum de reconquistá-los. Meghan está totalmente focada em conquistar a elite de Hollywood. Com geleia. E petiscos para cachorros”, disse Kinsey Schofield, referindo-se à marca American Riviera Orchard da Duquesa de Sussex com a qual vende geleias.