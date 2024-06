Divertida Mente 2: prepare-se para extrair estas 3 lições da animação antes de assistir

Há quase 10 anos, Divertida Mente ganhou forma dos estúdios da Pixar, se consolidando como uma das melhores animações da década. Até então, Riley era introduzida em paralelo aos protagonistas responsáveis por manifestar suas emoções. Em suas formas coloridas, Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojinho trabalhavam para garantir a estabilidade emocional da personagem.

Nove anos depois, as emoções voltam aos telões de cinema com o desafio de passar pela transição da infância de Riley à adolescência. Ansiedade, Inveja, Tédio e Vergonha estão de malas prontas para fazer parte da Sala de Controle na mente da jovem, que não se sente pronta para recebê-las.

Com o surgimento repentino das novas emoções, os pioneiros da mente de Riley são completamente pegos de surpresa e se veem desafiados a lidar com o equilíbrio na mente da adolescente. Alegria, a responsável por fazer Riley feliz e manter seu senso de identidade, se vê mais uma vez com a carga de evitar uma transição desastrosa na mente da jovem.

Prepare-se para extrair estar 3 lições da animação

Ao comentar sobre o papel da Alegria, o produtor executivo da produção, Jonas Rivera, disse: “A Alegria gosta que as coisas continuem como sempre foram. Ela é do tipo que diria ‘o último verão foi melhor de todos, não é?’. A gente sempre ri pelo fato de que terminamos o primeiro filme com a Alegria esquecendo de todas as lições que acabara de aprender. Este segundo filme nos dá a oportunidade de mostrá-la aprendendo uma nova lição em um estágio muito diferente da vida de Riley.”

Previsto para ser lançado nos cinemas amanhã (20), confira algumas lições importantes a serem encontradas em Divertida Mente 2.

1. Lidando com a autossabotagem: o maior vilão de nossos sentimentos pode ser a forma em como somos movidos por nossas emoções. No entanto, isso não elimina a necessidade de existir todas elas, até porque são as responsáveis por nos tornar humanos.

2. Organizar seus sentimentos é melhor do que esquecê-los: experiências boas ou ruins acontecem o tempo inteiro, mas camuflar o lado negativo nem sempre é a solução. Haja vista a formação da identidade por meio da bagagem, lidar com eventos adversos é mais interessante do que excluí-los.

3. Saúde mental não é frescura: lidar com situações inesperadas no cotidiano podem causar a perda no controle das emoções, refletindo em nossas atitudes. É sempre importante ter uma rede de apoio para quando as coisas saírem da curva, seja familiares, amigos ou profissionais da área da saúde mental.

