Divertida Mente 2 não é apenas divertido; é um deleite de emoções com dinamismo e qualidade | Crítica

Após nove anos desde a primeira produção, “Divertida Mente 2″, da Disney e Pixar, chega aos cinemas em 20 de junho, carregado de novas emoções – literalmente em suas formas. A sequência da animação trabalha a transição da protagonista Riley da infância à adolescência, enquanto é rodeada por novos dilemas capazes de definir seu futuro.

ANÚNCIO

Com o bastão da direção de Pete Docter passado para Kelsey Mann na sequência, a Pixar conseguiu manter o padrão de qualidade manifestado no primeiro longa-metragem.

Tudo aparenta estar sob controle, até que a Sala de Comando sinaliza a entrada da puberdade na vida de Riley. Após uma manutenção, o salão passa a receber novas Emoções. As veteranas Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojinho passam por um contraste ao receber a visita inesperada e definitiva de Ansiedade, Inveja, Tédio e Vergonha.

Com sua liderança ameaçada na Sala de Comando, a Alegria se esforça para calibrar a rotina de Riley em paralelo às novas Emoções. No entanto, o desafio acaba sendo maior do que parece.

Leia mais:

Divertida Mente 2 é mais do que divertido

Dentre diversas produções voltadas a todas as idades, Divertida Mente 2, de fato, abraça o público geral e vai além da classificação indicativa. Ao longo da animação, é possível ver que a Pixar mostrou ser capaz de manter a premissa espiritualista de trazer reflexões intrapessoais de um novo modo, sem perder o toque.

A forma como cada Emoção cumpre seu papel ocorre naturalmente, contrastando a mente e o contexto de Riley em uma dinâmica ágil e predadora. Outro ponto a destacar está relacionado aos visuais na produção que, além de apresentar elementos coloridos e vivos, permanece fiel ao primeiro filme e provoca a sensação de continuidade.

ANÚNCIO

Acompanhar Divertida Mente 2, por uma ótica reflexiva, talvez seja se deparar com alguns padrões de identificação reveladores sobre as frequentes mudanças, responsáveis por nos tornar quem realmente somos. E, dentro desse processo, se torna confortável se questionar acerca de tais dilemas sobre si próprio.

Diversas camadas podem ser extraídas da animação como transição de fases, maturidade, saúde mental e autoconhecimento. Apesar de não ser superior ao primeiro longa, Divertida Mente 2 tem qualidade e dinamismo, fazendo jus ao selo sequência.

Assista ao trailer: