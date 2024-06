Clara Chía reaparece com um visual old money e divide opiniões

Clara Chía Martí fez uma nova aparição pública ao lado de Gerard Piqué para comparecer aos tribunais de Barcelona para depor na disputa legal que têm com o famoso paparazzi, Jordi Martin, com quem já têm uma longa briga nos tribunais, onde pediram uma ordem de afastamento para o repórter.

No entanto, os esforços do casal para afastar Marin não têm sido bem-sucedidos, pois, apesar de Clara Chía ter solicitado uma extensão da ordem de afastamento, alegando que se sentiam assediados e perseguidos, o tribunal negou o pedido, continuando assim essa batalha legal que já dura há pouco mais de um ano.

Mas a controvérsia legal não foi a única coisa que roubou a atenção dos usuários nas redes sociais, também os looks que exibiram para ir aos tribunais e especialmente o de Clara Chía, que anos atrás, foi duramente julgada pelo público não apenas por ser a ‘terceira em discordância’ entre Piqué e Shakira, mas também pela transformação que teve em sua forma de vestir.

Clara Chía Martí e Gerard Piqué Instagram (Instagram: @3gerardpique)

Clara Chía exibe um visual no estilo old money

Desde que Clara Chía acaparou as manchetes depois que se soube que era a nova parceira de Gerard Piqué após sua separação de Shakira em junho de 2022, a jovem de 25 anos não parou de ser criticada pela escolha de seus looks, os quais ela tentou transformar ao longo do tempo, sendo vista no salão de beleza e mudando completamente seu guarda-roupa.

Esta é a razão pela qual Clara Chía conseguiu se tornar uma referência do estilo minimalista e old money, capturando manchetes nos meios especializados em moda, ganhando toda uma tese sobre como alcança esses looks que se popularizaram graças a Sofia Richie, Kylie Jenner e Michelle Salas.

Desta vez, ao comparecer nos tribunais, Clara Chía Martí vestiu um visual no estilo old money, combinando bermudas de pregas em caqui, uma camisa branca básica que é um item essencial em qualquer guarda-roupa e que, como mencionamos antes, é uma peça atemporal que combina com qualquer look, e complementou com sapatilhas pretas que este ano estão se destacando como uma das grandes tendências.

Clara Chía está sendo criticada por este detalhe em seu visual

Como era de esperar, o casal foi novamente criticado pela sua aparência e a namorada de Piqué não escapou, pois, enquanto alguns afirmavam que ela estava exibindo um dos seus trajes mais elegantes, outros não demoraram a criticar a espanhola e sua aparência.

“Adoro o visual da Clara, simples e elegante. Menos é mais, sempre”, “Gosto muito das roupas dela, um visual muito moderno”, “Sempre com um estilo impecável essa garota”, “Ela precisa vestir melhor, essa roupa não combina com ela, ela é bonita, mas a roupa não a valoriza muito bem”, “Está vestida como o Chaves”, “Ela tem as pernas tortas, meio tortas”.