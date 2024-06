‘Bridgerton 3′: Quais são as cenas que a Netflix teria cortado?

A terceira temporada de ‘Bridgerton’ gerou diversos reações divididas, pois nem todos os fãs estão satisfeitos com o desfecho desta temporada, e agora foi revelado que houve algumas cenas que a Netflix supostamente eliminou.

Aqui compartilhamos quais são, e mostramos a campanha que os seguidores da série estão fazendo para poder assistir a versão completa da série.

As cenas que a Netflix teria eliminado de ‘Bridgerton’

Após a estreia da segunda parte da terceira temporada, muitos fãs ficaram insatisfeitos com o pouco tempo de tela dado aos protagonistas e com alguns detalhes que ficaram sem solução.

A mulher responsável por dublar Penélope, a protagonista da história, para italiano, revelou que ela fez o trabalho para mais cenas, que não foram incluídas.

Através de seus stories no Instagram, ela pediu justiça para o trabalho dos atores Nicola Coughlan e Luke Newton.

Foi assim que os fãs iniciaram uma petição através do Change.org para pedir à Netflix que restaure a versão com as cenas que foram removidas na edição final.

"Embora a temporada tenha sido linda e Luke e Nicola tenham feito um trabalho absolutamente incrível, os fãs ficaram um pouco insatisfeitos com a falta de momentos felizes entre o casal. Ao longo da turnê mundial, nos fizeram acreditar que veríamos 'Polin conquistar o mundo juntos', infelizmente não foi assim que a maioria dos fãs experimentou a Parte 2", indica a página com tal pedido.

Além disso, os fãs chegaram à conclusão de que 'Polin' teve apenas 78 minutos de tempo de tela em sua própria temporada, em comparação com os 113 minutos de Saphne (S1) e os 89 minutos de Kanthony (S2), os protagonistas das temporadas anteriores.

Quais foram as cenas?

Colin vai para casa com Penélope depois de encontrá-la na costureira, o que leva a uma cena de beijo.

Polin deitados juntos na cama, falando sobre a publicação dos manuscritos de Colin.

Colin sussurra algo nada doce para Pen em frente ao espelho, beija seu pescoço e mostra-se brincalhão.

Longo montagem íntima no episódio 8 (incluindo uma cena em que Colin ataca Pen)

Até agora, existem um total de 59.319 assinaturas, embora a Netflix não tenha se manifestado a respeito, pois os fãs pedem para serem ouvidos e alguns ameaçaram cancelar suas assinaturas.