A atriz de ‘As Crônicas de Nárnia’ sofreu uma doença rara e quase perdeu um braço

As Crônicas de Nárnia

A atriz Georgie Henley foi marcada pela popularidade do filme ‘As Crônicas de Nárnia’ em sua infância e adolescência, pois foi a primeira vez que a saga foi lançada, em 2005.

Henley, que interpretou Lucy Pevensie, recebeu aplausos por sua atuação. No entanto, fora das câmeras, ela teve que enfrentar um evento que a marcou para sempre. Aos 18 anos, foi diagnosticada com fasciíte necrosante, uma doença rara que quase fez com que ela perdesse um braço, fato que ela revelou há algum tempo.

As Crônicas de Nárnia Pinterest

Segundo explica o portal médico Mayo Clinic, esta doença é causada por uma bactéria e pode ocorrer se uma ferida se infectar, necessitando de tratamento hospitalar imediato. Isso ocorre porque a bactéria libera toxinas que danificam o tecido circundante.

Os primeiros sintomas são semelhantes aos da gripe e podem rapidamente evoluir para vômitos e inchaço nas áreas afetadas. Isso pode se complicar e resultar em envenenamento do sangue ou septicemia e insuficiência orgânica.

Através de sua conta no Instagram, Georgie Henley explicou que esta doença deixou cicatrizes que ela quis esconder por toda a vida. "Eu vivi a vergonha de me sentir diferente. Levou muito tempo para me curar tanto fisicamente quanto mentalmente, mas eu esperava que um dia fosse o momento certo para falar sobre o que aconteceu. Hoje é um começo", comentou.

A fasciíte necrosante entrou na vida da atriz quando ela estava prestes a começar a universidade e ela contou que seu braço corria o risco de ser amputado, então ela foi submetida a uma cirurgia invasiva e depois a enxertos de pele.

"Como tinha medo de não ser contratada para nenhum trabalho, ela dedicava tempo a cobri-las com ataduras e maquiagem, e usava roupas com mangas compridas e calças para poder colocar a mão esquerda no bolso", contou.

Depois de uma década se sentindo envergonhada, ela se aceitou como é. "Minhas cicatrizes não são algo do que se envergonhar. São um mapa da dor que meu corpo suportou", disse.

Hoje, Georgie continua atuando e é escritora. Através de seu perfil no Instagram, onde tem 374.000 seguidores, ela compartilha parte de seus poemas, mostra-se confiante e tornou-se uma grande inspiração para muitas outras mulheres.