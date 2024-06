Veja lista completa dos vencedores do Prêmio Tony 2024

Palco antes do início do 75º Tony Awards anual

Os Premios Tony 2024 aconteceram neste domingo em Nova York, em um espetáculo cheio de canto e dança que os amantes do teatro de todo o mundo aguardavam deste grandioso evento do mundo do entretenimento.

Embora tenha havido muitas performances espetaculares, um dos destaques foi o ator Daniel Radcliffe, famoso por seu papel como Harry Potter, que teve uma noite mágica ao ganhar seu primeiro Tony.

Radcliffe recebeu o prêmio na categoria de melhor interpretação de um ator em um papel principal em um musical, por sua atuação em Merrily We Roll Along. “Esta tem sido uma das melhores experiências da minha vida”, disse durante seu discurso.

O co-protagonista de Radcliffe, Jonathan Groff, também ganhou seu primeiro Tony na categoria de melhor atuação de ator principal. Emocionado, Groff falou sobre como fazer parte da comunidade teatral é o "maior presente e prazer da minha vida".

Esta é a lista completa de vencedores do Tony Awards 2024.