“Usou como fachada?” Kate Middleton reaparece e internautas duvidam de sua doença

Depois de meio ano de ausência e muitas especulações, finalmente, a princesa de Gales, Kate Middleton, participou de um evento da realeza britânica no último sábado, 15 de junho. A alteza compareceu ao Trooping the Color, que é o desfile realizado há 260 anos para celebrar o aniversário do rei em exercício.

ANÚNCIO

Este foi um dos momentos mais esperados do ano pelos britânicos, pois em março deste ano, Middleton anunciou através de um vídeo que está sofrendo de câncer, embora não tenha especificado onde. Foi revelado que ela passou por uma cirurgia no abdômen, mas não se sabe quais órgãos estavam comprometidos.

Kate emitiu um comunicado na última sexta-feira, 14 de junho, no qual falou sobre sua situação de saúde e afirmou que tem dias bons e ruins, pois está recebendo quimioterapia preventiva, de acordo com o Palácio de Kensington.

Numa publicação do Daily Mail, afirmou: "Como qualquer pessoa que esteja passando por quimioterapia saberá, há dias bons e dias ruins. Meu tratamento está em andamento e durará mais alguns meses. Nos dias em que me sinto bastante bem, é um prazer envolver-me com a vida escolar, dedicar tempo pessoal às coisas que me dão energia e positividade, além de começar a trabalhar um pouco em casa".

Também destacou que "aprendendo a ser paciente, especialmente diante da incerteza. Levando cada dia como ele vem, escutando meu corpo e permitindo-me tirar esse tempo tão necessário para me curar". Além disso, ressaltou que espera participar de alguns compromissos públicos durante o verão; no entanto, destacou que ainda não está fora de perigo.

A sua aparição gerou divisões de opiniões ao redor do mundo, pois enquanto alguns elogiavam que ela parecia bem; outros focaram em sua aparência, criticando que estava muito magra, enquanto alguns afirmaram que ela não estaria sofrendo de nenhuma doença.

Alguém sugeriu que tudo seria um plano para ocultar as supostas operações estéticas que ela teria feito. “O que a MAIORIA das pessoas sofre enquanto passa por quimioterapia para combater o câncer... e Kate Middleton aparece como se tivesse feito um lifting facial, uma operação nos seios, dentes novos. Ela usou o ‘câncer’ como fachada para se recuperar de suas cirurgias plásticas?”, escreveu um internauta.

“Que vergonha!, que gente tão vil”, “Parecia doentia de tão saudável para alguém supostamente afligido por um câncer tão grave” e “Com certeza fez cirurgia no rosto ou aplicou injeções. A papada flácida e as olheiras não desaparecem assim tão facilmente”, foram apenas alguns dos comentários ‘perversos’ feitos pelos haters.