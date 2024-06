Selena Gomez e Benny protagonizam beijo romântico

O casal está desfrutando do seu romance

Selena Gomez e Benny Blanco são outro casal do momento que tem enfrentado críticas após anunciar seu relacionamento, pois muitos afirmam que o estilo de ambos não coincide com a desorganização que o produtor costuma exibir em cada uma de suas aparências.

ANÚNCIO

A cantora tem sido caracterizada por ter um estilo glamoroso e impor tendências com cada um dos looks com os quais aparece publicamente, por isso asseguram que seu parceiro ‘não a representa’.

Agora ambos protagonizaram um beijo romântico, mas as críticas não têm faltado em relação ao casal da celebridade.

As críticas a Benny Blanco após beijo com Selena Gomez

Selena Gomez e Benny Blanco estão desfrutando ao máximo seu romance, agora que ela terminou as filmagens de sua série ‘Only Murders in the Building’ e pôde dedicar mais tempo ao seu parceiro.

Recentemente, os pombinhos foram vistos no último sábado, 15 de junho, depois de compartilharem um jantar romântico em Malibu no luxuoso restaurante Nobu. Durante o passeio, o casal foi visto mais apaixonado do que nunca, trocando beijos e abraços.

Blanco mostrou-se como todo um cavalheiro ao abrir a porta do carro para a sua namorada, enquanto ela se inclinava para lhe dar um beijo, que foi captado por paparazzi.

Apesar de ser um momento de amor entre os famosos, os usuários da Internet voltaram a criticar a aparência desleixada de Benny e até mesmo há quem afirme que ele está influenciando Selena após aparecer com looks semelhantes.

ANÚNCIO

"Por que está sempre oleoso?", "Preciso lavar meu celular depois de olhar para ele", "Ele está passando seu outfit para a Selena", "Shrek e Fiona 😂", "Que mau gosto o da Selena", "Benny é nojento", foram alguns comentários nas redes sociais."

Para o grande encontro de Selena com sua namorada, ela foi vista usando um cardigã bege, enquanto Benny usava uma camisa floral com botões e calças verdes, juntamente com seu característico cabelo bagunçado.

Apesar das críticas, ambos parecem estar muito sérios em seu relacionamento, pois algumas semanas atrás Benny tornou públicas suas intenções de chegar ao altar e até ter filhos com Gomez. Além disso, a atriz também confessou há alguns dias seu desejo de se tornar mãe quando estava solteira, considerando a adoção e ser mãe solteira.