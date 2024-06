Quem se fantasia? Jovens se fantasiam para assistir à estreia de Divertida Mente 2

Divertida Mente se tornou, para muitas pessoas, um dos melhores filmes animados dos últimos anos. O tema abordado pelo filme fez com que muitos espectadores ficassem com vontade de ver outro filme do mesmo universo; no entanto, só foi depois de 9 anos que Riley voltou à tela grande.

ANÚNCIO

Apesar de muitos internautas compartilharem imagens e vídeos deles nas salas de cinema aguardando o lançamento de Divertida Mente 2, um par de jovens roubaram a atenção por se fantasiarem dos personagens. Sim, pelo menos cinco amigos se reuniram para ir juntos à exibição, mas tinham que ir com um toque de originalidade.

A Fúria, Tristeza, Medo, Alegria e Ansiedade foram as figuras recriadas pelas pessoas que se tornaram virais nas redes sociais mais utilizadas em todo o mundo.

Sobre o que se trata Divertida Mente 2?

“Divertida Mente 2, da Disney e Pixar, retorna à mente da recém-criada adolescente Riley, justo quando a sede central está sofrendo uma demolição repentina para dar espaço a algo totalmente inesperado: novas emoções! Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojinho, que por muito tempo estiveram realizando uma operação bem-sucedida em todos os sentidos, não estão seguras de como se sentir quando a Ansiedade aparece. E parece que não estão sozinhas”, lê-se na descrição oficial.

Divertida Mente 2 foi lançado nos cinemas em 14 de junho de 2024; por isso, alguns sites na internet foram preenchidos com material relacionado ao trabalho de Kelsey Mann.

Até agora, o vídeo acumula mais de um milhão de visualizações no X, uma rede social pertencente a Elon Musk, onde se podem ler comentários como “Riam um pouco, não sejam bobos, nem tudo na vida é ódio e esterco no X”, “Homens e sua necessidade de usar a tiara na frente das orelhas”, “Vergonha e orçamento são coisas que eles não têm, e é permitido” ou “Eu topo ir assim, quem está dentro”.