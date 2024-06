Princesa Charlotte, filha de William e Kate Middleton, devolve brinquedo luxuoso avaliado em 245 mil reais

No aniversário de 9 anos de Princesa Charlotte, filha do Príncipe William e Kate Middleton, uma situação inesperada chamou a atenção da mídia. Um presente no valor de 36 mil libras (equivalente a mais de 245 mil reais) teve que ser devolvido pela jovem princesa. Charlotte, que é filha do meio do casal real, também tem um irmão mais novo, Louis (6 anos), e um irmão mais velho, George (10 anos). A notícia foi divulgada por veículos britânicos como o Mirror e o Express.

Em 2015, quando Charlotte ainda era um bebê, ela recebeu um presente peculiar: um chocalho de luxo. Este item, confeccionado em ouro branco 18 quilates e adornado com diamantes, safiras e rubis, foi um presente da empresa Natural Sapphire Company. Contudo, uma regra da realeza britânica impediu que a princesa pudesse desfrutar do brinquedo extravagante. Conforme o Palácio de Kensington, presentes de empresas geralmente não são aceitos. Portanto, o chocalho teve que ser devolvido.

Na época, a empresa Natural Sapphire Company explicou que o presente era uma forma de agradecer a Kate Middleton. Após o noivado de Kate e William, onde Kate exibiu um anel de safira azul que pertenceu à Princesa Diana, as vendas de anéis de safira da empresa dispararam. A empresa queria celebrar a nova realeza e expressar sua gratidão oferecendo um chocalho de bebê personalizado, um presente tradicional que remonta ao século XVIII.

Regras da realeza

A família real segue regras rígidas sobre a aceitação de presentes. Esses regulamentos visam evitar qualquer aparência de conflito de interesses ou favoritismo. Assim, presentes de empresas são frequentemente devolvidos, independentemente do valor ou da intenção por trás do presente.

O Príncipe William, filho mais velho do Rei Charles III e da falecida Princesa Diana, é o próximo na linha de sucessão ao trono britânico. Após William, a sucessão passa para seus três filhos, com George sendo o primeiro na fila. Esse evento destaca como a realeza britânica lida com presentes e mantém sua integridade e transparência.

Além das notícias sobre o presente devolvido, a família real britânica continua a ser o foco de atenção em diversos eventos. Kate Middleton emocionou recentemente os fãs com sua presença no Trooping the Colour, sua primeira aparição pública desde que revelou estar lutando contra um câncer. Durante o evento, momentos divertidos foram capturados, como Louis dançando e Charlotte repreendendo-o, enquanto Kate não conseguia conter o riso.