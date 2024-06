Príncipe Louis rouba a cena e viraliza com dança durante celebração real

Príncipe Louis, o membro mais jovem da família real britânica, tem se destacado por sua personalidade divertida e encantadora. Durante as celebrações do Trooping the Colour, ele voltou a atrair a atenção de todos com sua espontaneidade. O evento, que comemora o aniversário oficial da rainha, é uma das ocasiões mais importantes no calendário real, e a presença dos pequenos príncipes sempre adiciona um toque especial.

Momento de alegria

Em um determinado momento da cerimônia, a princesa Kate foi vista em uma das janelas do Palácio de Buckingham, observando a parada das tropas. Foi então que o jovem Louis, de apenas seis anos, decidiu mostrar seu lado mais animado.

Ele começou a dançar de maneira espontânea, divertindo não apenas sua mãe, que não conteve o riso, mas também a todos que assistiam. Sua irmã mais velha, a princesa Charlotte, rapidamente tentou chamá-lo à atenção, mas Louis estava determinado a aproveitar o momento.

A reação dos seguidores

Entre os milhares de comentários, muitos expressaram carinho e diversão ao ver o príncipe dançando. @kiqmoraes comentou apenas com emojis risonhos, enquanto @diegoamorimd postou um emoji apaixonado: “😍”.

A usuária @leandromolina23 fez uma referência divertida à série sobre a família real britânica, comentando: “The Crown temporada 9″. Já @jessica_jordao__ expressou seu encanto com um simples “😍❤️”.

Louis já é conhecido por suas travessuras e expressões animadas durante eventos públicos. Sua natureza alegre contrasta com a formalidade das cerimônias reais, proporcionando momentos de descontração, amplamente apreciados pelo público e pelos admiradores da família real.

A espontaneidade do príncipe Louis lembra que, apesar do peso das tradições e protocolos, a família real também tem seus momentos de simplicidade e diversão. O sucesso de “Kinguinho” não só destaca o carisma do jovem príncipe, mas também a maneira como a internet pode se unir em torno de um momento de pura diversão.