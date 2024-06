Piqué e Clara Chía reaparecem juntos em um tribunal

O casal está mais unido do que nunca

Gerard Piqué e Clara Chía fizeram uma aparição conjunta na Cidade da Justiça de Barcelona, enfrentando um julgamento por assédio contra o paparazzi Jordi Martín. O casal chegou de mãos dadas, mostrando publicamente sua união em um momento crucial para suas vidas pessoais.

A disputa legal entre Piqué e Martín começou depois que o paparazzi tornou pública a relação do jogador de futebol com Clara Chía após a separação de Piqué e Shakira. Essa revelação desencadeou uma intensa atenção da mídia e levou o casal a processar Martín por assédio.

Chía, embora tenha tentado evitar as câmeras com óculos de sol, foi fotografada pelos fotógrafos enquanto entrava nos tribunais. Em contraste, Gerard mostrou uma atitude serena e sorridente em sua chegada, enfrentando a cobertura midiática com firmeza.

Detalhes da acusação

O ex-jogador de futebol do FC Barcelona e Chía acusam Jordi de invadir sua privacidade ao tirar fotos em um estacionamento privado. Por sua vez, o paparazzi se defende argumentando que agiu dentro dos limites legais a partir de espaços públicos.

O casal está buscando obter uma ordem de restrição contra Martín para proteger sua privacidade e evitar futuras intrusões midiáticas. O julgamento continua seu curso, marcando um momento crucial tanto para as duas celebridades pessoalmente quanto no âmbito judicial.

Depois que Shakira e o atleta anunciaram seu divórcio publicamente, o paparazzi revelou que o jogador de futebol havia sido infiel à cantora de "Loba" com uma jovem desconhecida chamada Clara Chía.

Desde então, Martín se tornou uma presença constante em torno do casal, levando o empresário e sua nova namorada a apresentarem uma queixa por assédio.