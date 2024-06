Netflix: o aclamado filme de 2 horas baseado em eventos reais que vai te impactar

A plataforma da Netflix tem em seu catálogo um filme estrelado por Gael García e baseado em uma história real, um roubo que ocorreu na Cidade do México em 1985. Trata-se de “Museo”, um filme sobre crimes e assaltos.

"Museo" é um filme mexicano do gênero dramático. Foi lançado em 2018, mas chegou à Netflix em 13 de junho passado. Tem uma duração de 128 minutos e é dirigido por Alonso Ruizpalacios.

O filme narra as circunstâncias em torno do roubo de vários artefatos pré-hispânicos do Museu Nacional de Antropologia da Cidade do México em 1985, e a surpresa das autoridades ao descobrir que os autores dessa proeza foram dois jovens marginalizados dos subúrbios, Carlos Perches e Ramón Sardina (interpretados por García Bernal e Leonardo Ortizgris), em vez dos ladrões profissionais de arte aos quais se atribuía a subtração dos objetos. Esta é a sinopse oficial da Netflix.

A verdadeira história

De acordo com os eventos reais, os ladrões eram dois estudantes universitários de veterinária que planejavam roubar o Museu Nacional de Antropologia e decidiram executar seu plano durante a noite de Natal de 1985.

No crime real, Carlos Perches Treviño e Ramón Sardina García entraram nas instalações através dos dutos de ar e levaram mais de 100 peças do museu, algumas delas com ouro, jade e obsidiana, mas nenhuma delas estava segurada.

Destaca o portal Gluc, que nas primeiras investigações, guardas e funcionários do museu foram detidos, mas logo foram libertados, sem pistas para chegar ao responsável. O caso permaneceu sem solução por vários meses.

Depois, foi oferecida uma recompensa de 50 milhões de pesos para encontrar os ladrões e recuperar as peças, mas a informação veio de quem menos se poderia imaginar.

Reconhecida pela crítica

O filme ganhou vários prêmios de melhor roteiro, melhor filme, melhor diretor e outros, e segundo a crítica é interessante e com argumentos que valem a pena ser vistos.

“A resenha da Variety diz: ‘Feito com brilhantismo, engenho e melancolia (...) Fabulosamente divertido (...) A fotografia pode ser brincalhona e inquieta, mas também apresenta alguns planos de imensa beleza.’”

O elenco é composto por Gael García Bernal, Leonardo Ortizgris, Alfredo Castro, Simon Russell Beale, Bernardo Velasco, Leticia Brédice, Ilse Salas, Lisa Owen e Gabriel Nuncio.