Morre ator de Seinfeld horas depois de celebrar seu aniversário de casamento

O ator e comediante Hiram Kasten, subiu aos palcos por anos para fazer o público rir, faleceu aos 71 anos em sua casa em Batavia, nos Estados Unidos.

O fato foi divulgado nas últimas horas pela família do artista através das redes sociais, especificamente na página de fãs do ator no Facebook. "Hiram Kasten amava o mundo do espetáculo e viveu seu sonho de estar no mundo do entretenimento", destacaram.

A causa de sua morte não foi revelada, mas foi indicado que ele vinha "lutando contra uma série de doenças" nos últimos sete anos, "incluindo câncer de próstata".

De acordo com o relatado pela NBC News, o comediante vinha contando aos seus amigos que estava com uma doença terminal.

"Alguns fizeram viagens a Batavia para visitá-lo, ocorreram reuniões noturnas pelo Zoom com amigos em ambas as costas e se prolongaram até altas horas da madrugada", disse a família, agradecendo que "sua grande comunidade cômica e artística se uniu a ele".

Vale ressaltar que, de acordo com o que foi relatado pelo Milenio, o acontecimento ocorreu horas depois de celebrar seu aniversário de casamento com sua esposa, Diana Kisiel Kastenbaum.

Seu trabalho em Seinfeld e em outras séries

Kasten tornou-se um nome regular nos clubes de comédia em Nova York nas décadas de 60 e 70, onde conheceu Jerry Seinfeld, mantendo uma longa amizade que o levou a aparecer em sua famosa série ‘Seinfeld’.

Hiram Kasten (Kevin Mazur/WireImage vía Getty)

E apesar de ter aparecido em apenas três episódios, ele ficou conhecido por seu papel como Michael, um colega de trabalho de Elaine (Julia Louis-Dreyfus).