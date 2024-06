Comemoram os 25 anos de Os Sopranos com um polêmico documentário sobre as filmagens

O icônico drama televisivo ‘Os Sopranos’ celebra seu 25º aniversário com o lançamento de um documentário que gerou polêmica entre fãs e críticos. O evento ocorreu no prestigioso Festival de Tribeca, onde o elenco e os criativos por trás da série se reuniram para comemorar seu legado duradouro.

ANÚNCIO

O documentário, intitulado ‘Wise Guy: David Chase and the Sopranos’, dirigido por Alex Gibney, foi exibido para um público lotado no Beacon Theatre, localizado no Upper West Side de Manhattan. Com uma duração de duas horas e quarenta minutos, o documentário oferece uma visão íntima e profunda do processo de criação de ‘Os Sopranos’.

‘Wise Guy: David Chase e os Sopranos’ conta a história por trás da série

A abertura do documentário é emblemática, recriando a sequência de créditos iniciais da série, mas desta vez com o criador e showrunner David Chase sentado no banco do passageiro. Ao longo do documentário, Chase é entrevistado por Gibney em um set recriado do consultório da psiquiatra Dra. Melfi.

Nestas conversas, Chase compartilha anedotas pessoais de sua infância em Nova Jersey e como suas experiências familiares influenciaram na criação da série. Originalmente concebida como um filme, ‘Os Sopranos’ encontrou seu lar na HBO, a única entidade interessada em sua proposta, e assim começou uma história que se estenderia por seis bem-sucedidas temporadas.

Um dos momentos mais marcantes do documentário são as fitas de audição, oferecendo aos fãs uma visão fascinante do processo de seleção de elenco. Chase lembrou das dificuldades iniciais para encontrar o ator certo para o papel de Tony Soprano, revelando que James Gandolfini inicialmente não queria o papel e que Steven Van Zandt também havia sido considerado.

O documentário também apresenta entrevistas com membros-chave do elenco, como Edie Falco, que interpretou Carmela Soprano, e Michael Imperioli, que chegou elegantemente atrasado ao painel e foi recebido com aplausos. Imperioli destacou a qualidade da produção e como ela se mantém relevante com o tempo.

O 25º aniversário de ‘Os Sopranos’ não só celebra uma série que redefiniu a televisão, mas também destaca o impacto duradouro de suas histórias e personagens na cultura popular. ‘Wise Guy: David Chase e Os Sopranos’ oferece uma visão sem precedentes dos bastidores desta obra-prima, consolidando seu lugar na história da televisão.