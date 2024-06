Uma minissérie brasileira da Max é a grande promessa agora

Com Ícaro Silva, Bruna Linzmeyer e Johnny Massaro a minissérie Máscaras de Oxigênio (Não) Cairão Automaticamente (Max) faz um recorte sincero sobre a epidemia de HIV no Brasil

Um recorte sincero e muito emocionante sobre a epidemia de Aids no Brasil é a promessa da minissérie brasileira Máscaras de Oxigênio (Não) Cairão Automaticamente, que estreia em breve na Max (antiga HBO Max).

Com Bruna Linzmeyer, Ícaro Silva e Johnny Massaro, a trama inédita acompanha a história de comissários de bordo que, durante a década de 1980, contrabandeiam o AZT, um antirretroviral usado para conter o avanço do HIV, mas que ainda não era vendido no Brasil.

Enquanto Ícaro Silva interpreta Raul, um rapaz que trabalha numa boate e acolhe vítimas da Aids, Massaro e Linzmeyer dão vida aos comissários de bordo que fazem parte da missão de trazer o remédio para o país.

Lucas Drummond também está na minissérie da Max. O ator interpreta West, um dermatologista norte-americano envolvido no contrabando de AZT para o Brasil durante a epidemia de HIV.

“Estou orgulhoso deste projeto. Ele dá voz à diversidade sexual e de gênero e retrata um capítulo muito importante da nossa história”, afirma o ator.

Máscaras de Oxigênio (Não) Cairão Automaticamente também se destaca por trazer o HIV para o streaming, um assunto pouco abordado nas séries brasileiras, mesmo o Brasil sendo uma grande referência quanto ao combate ao vírus.

A minissérie brasileira Máscaras de Oxigênio (Não) Cairão Automaticamente ainda não teve a data de estreia definida pela Max, que revela que a produção terá apenas cinco episódios.

A nova aposta brasileira da Max tem direção-geral de Marcelo Gomes (Paloma), e direção dos episódios de Carol Minêm (Todo Dia a Mesma Noite), a partir de um roteiro de Patricia Corso (Samantha!) e Leonardo Moreira (João Sem Deus). O lançamento está previsto para 2024.