Saiba quem é a mulher presa após perseguir a atriz Débora Falabella

Faz parte da vida de uma celebridade deixar, algumas vezes, os momentos privados para atender os pedidos dos fãs, como tirar fotos, dar autógrafos e até responder perguntas inusitadas. Mas, Débora Falabella revelou que está sendo perseguida há mais de 10 anos por uma mulher do Recife.

Em 2024, a fã foi presa pela Polícia Civil de Pernambuco. Segundo o G1, a prisão ocorreu numa clínica psiquiátrica no Grande Recife, mas a suspeita de perseguição solicitou a revogação da prisão alegando sofrer de transtornos mentais (esquizofrenia e bipolaridade).

Confira abaixo tudo que rolou antes da prisão

Segundo o G1, a primeira vez que as duas se encontraram foi em 2013, dentro de um elevador. Como qualquer fã que encontra sua ídola, a anônima pediu uma foto e foi embora, mas não parou por aí, já que a admiradora do trabalho da atriz enviou muitos presentes ao camarim, incluindo uma carta com uma mensagem íntima.

Dois anos depois, em 2015, a fã voltou a encontrar Débora Falabella numa peça no Rio de Janeiro. Na época, ela tentou invadir o camarim da atriz no Sesc Copacabana, mas foi impedida pelos seguranças do local.

Depois deste incidente, a atriz que esteve na novela Terra e Paixão (Globo) registrou o caso em uma delegacia pelo delito de ameaça, mas a perseguidora não ficou intimidada.

Em 2018, a mesma mulher viajou para São Paulo para assistir uma outra peça estrelada por Débora. Sentada na primeira fila do teatro, a fã fez questão de se levantar e deixar o local assim que a atriz entrou em cena.

Já em 2022, tudo ficou ainda mais sério, já que a fã perseguidora de Débora Falabella criou um grupo no Instagram onde colocou a atriz e a irmã da famosa e começou a mandar mensagens afirmando que tinha conversas telepáticas com a celebridade.

Débora Falabella denunciou a fã para polícia

Depois de tudo isso, a atriz denunciou a fã perseguidora, que chegou a aparecer na porta do seu condomínio com uma mala de viagem. Segundo o G1, a fã queria entrar na casa de Débora, mas não conseguiu.

A partir disso, a artista fez uma queixa contra a mulher pela suspeita de crime de stalking, que tem pena de 6 meses a 2 anos. Com isso, a Justiça de São Paulo concedeu medida protetiva em favor de Débora proibindo a fã de se encontrar com a famosa.

Em 2023, a mulher virou ré pela prática de perseguição e passou por exames para descobrir se ela tinha ou não plena ciência dos atos praticados. Mas, em setembro do mesmo ano, ela descumpriu as normas e acabou recebendo um mandado de prisão preventiva.