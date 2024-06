Ronaldinho critica a Seleção Brasileira: "Eles são uma vergonha, não há líderes"

Ronaldinho participou da quinta vitória do Brasil na Copa do Mundo

O astro brasileiro Ronaldinho Gaúcho voltou a criticar a atual seleção de seu país neste sábado, chamando-a de “talvez uma das piores equipes dos últimos anos”, carente de líderes “respeitáveis” e com jogadores em sua maioria de nível médio.

"Isto é tudo, amigos, já tive o suficiente. Este é um momento triste para qualquer pessoa que goste de futebol brasileiro. É difícil encontrar a energia para assistir aos jogos", afirmou Ronaldinho em suas redes sociais, em um momento em que o Brasil está concentrado para a Copa América nos Estados Unidos.

O ex-jogador do FC Barcelona e Paris Saint-Germain reforçou as críticas que fez em uma entrevista a um canal do YouTube divulgada na sexta-feira, na qual opinou que a Canarinho carece de "alegria", "garra", "entrega" e "tudo".

"Eu acompanho futebol desde criança, muito antes de pensar em ser jogador, e nunca tinha visto uma situação tão ruim. Falta amor pela camiseta, falta determinação e o mais importante de tudo: futebol", escreveu neste sábado.

Na sua opinião, o desempenho da seleção atual "foi um dos piores" que já viu "nunca".

"Uma vergonha. Por isso, eu desisto. Não vou assistir a nenhum jogo da Copa América, nem celebrar nenhuma vitória", sentenciou.

O Brasil estreará na Copa América no próximo dia 24 contra a Costa Rica, em Los Angeles, e depois enfrentará o Paraguai e a Colômbia, no Grupo D.

A pentacampeã do mundo busca sua décima Copa América, depois de ter tido um 2023 para esquecer, com mais derrotas (5) do que vitórias (3), algo que não acontecia desde 1963.

Em janeiro, Dorival Júnior assumiu o comando da seleção absoluta, e até agora tem um saldo de duas vitórias contra a Inglaterra (0-1) e o México (2-3), e dois empates com a Espanha (3-3) e os Estados Unidos (1-1), nos quatro amistosos que dirigiu até o momento.

Ronaldinho, hoje com 44 anos, venceu a Copa do Mundo de 2002 na Coreia e no Japão com a seleção brasileira, além da Copa América de 1999 no Paraguai, após vencer o Uruguai na final por 0-3, com dois gols de Rivaldo e outro de Ronaldo Nazário.