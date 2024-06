Netflix: o emocionante filme baseado em uma história de amor real que vai te comover

Os espectadores da plataforma da Netflix precisam relaxar do tanto de estresse e também de filmes ou séries de suspense, mistério ou ação, então chegou a hora dessas produções que têm a classificação de “dramática, sentimental, agridoce e romântica”.

Há um filme que foi lançado em 2020 e se tornou um dos favoritos daquele ano, seu nome é “Por Toda a Minha Vida” e cativa não apenas com a história lamentável de um casal, mas também com seus efeitos audiovisuais tão “frescos” quanto agradáveis.

O filme foi dirigido por Marc Meyers e combina os elementos ideais para os amantes de tramas trágicas. Tem a duração de 1 hora e 31 minutos, por isso não é necessário investir muito tempo para assisti-lo.

O amor pode tudo

"Por Toda a Minha Vida" é estrelado por Jessica Rothe e Harry Shum Jr. e segue a história de Jenn Carter e Solomon Chau, dois jovens que se conheceram aos 19 anos e desde então se tornaram inseparáveis.

Enquanto o relacionamento deles crescia, eles decidiram formalizar sua ligação se casando, mas foi nesse momento que Solomon descobriu que tinha câncer. Apesar da notícia devastadora, o casal decidiu seguir em frente com seus planos, enquanto seus amigos e familiares colaboravam com a organização da festa.

Apesar dos riscos, Chau decidiu passar por uma cirurgia e tentar remover o tumor que tinha no fígado. Embora a cirurgia parecesse ter sido um sucesso e os médicos tivessem previsto uma boa recuperação, três meses depois ele voltou ao hospital com uma forte dor de estômago.

O que aconteceu? O câncer havia se espalhado e os médicos não puderam fazer mais nada: Solomon tinha apenas alguns meses de vida restantes.

De acordo com a história real, este casal se casou em abril de 2011. Em 17 de agosto do mesmo ano, Chau faleceu, conforme relatado no portal Indie Hoy.

“Deveríamos ter sido capazes de viver juntos nos próximos 60 anos de nossas vidas, mas estou eternamente grata porque Deus nos deu 8 anos incríveis”, expressou Carter após a morte de seu marido, referindo-se ao tempo que passaram juntos como casal.