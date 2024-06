Lenny Kravitz incendiou a internet com seu último vídeo

Aos 60 anos, Lenny Kravitz continua sendo um ícone de sensualidade e estilo, demonstrando que a idade é apenas um número. Com uma carreira que abrange mais de três décadas, Kravitz não apenas deixou sua marca na música, mas também influenciou a moda e o estilo de vida com seu carisma incomparável e presença magnética.

Ninguém incorpora o espírito de uma estrela do rock como ele, com seus óculos de sol, jaqueta de couro, jeans justos e camisetas feitas com fragmentos metálicos. Além disso, poucos (ou nenhum) poderiam usar dreads que chegam até as costas como ele.

Por ocasião do fim de semana de celebração do Dia dos Pais, o cantor tem sido elogiado nas redes sociais pela relação próxima que construiu com sua filha, a atriz Zöe Kravitz, bem como por continuar sendo um "papai".

"Preparando-me para a turnê #BlueElectricLight2024... ⚡️", escreveu em sua postagem mais recente nas redes sociais, onde ele é visto treinando com a corda.

“Assim se pula corda depois de 9 anos de abstinência hahaha”, escreveu uma usuária, lembrando algumas declarações recentes do cantor sobre sua vida íntima. “Nada melhor do que recarregar energia com atividade física e atitude, meu exemplo a seguir”. “Pai estrela e gostoso!!!”. “Como ele pode estar tão bem aos 60 anos???”, lê-se.

O segredo de Lenny Kravitz para uma figura escultural aos 60 anos

Para Kravitz, a atividade física tem sido parte fundamental do seu dia a dia, levando-o a adotar uma abordagem holística para a sua saúde, combinando exercício regular com uma dieta equilibrada e práticas de bem-estar mental.

Lenny Kravitz Instagram

O regime de exercícios de Kravitz é variado e rigoroso. Inclui uma mistura de treinamentos de força, cardio e flexibilidade. Lenny é um apaixonado pelo boxe, uma disciplina que não só melhora a resistência cardiovascular e a força, mas também aprimora a agilidade e a coordenação. Além disso, ele pratica yoga regularmente, o que o ajuda a manter sua flexibilidade e reduzir o estresse. Suas sessões de treinamento frequentemente são realizadas ao ar livre, aproveitando a natureza para se inspirar e se revitalizar.

O cantor também disse que geralmente combina sessões de cardio em jejum pela manhã, levantamento de peso durante o dia e mais exercícios cardiovasculares logo antes de dormir.

Seu papel como pai

Lenny Kravitz ganhou o reconhecimento de todos por sua dedicação como pai. Ao longo dos anos, ele provou ser uma figura paterna amorosa e comprometida para sua filha, Zoë Kravitz, que seguiu seus passos no mundo do entretenimento, tornando-se uma atriz e cantora de sucesso por mérito próprio.

Lenny tem falado abertamente sobre os desafios de ser pai. Em entrevistas, ele compartilhou como a paternidade influenciou sua vida e sua música, inspirando-o a ser uma pessoa e artista melhores. Sua relação com Zoë é especialmente notável; ambos compartilham um vínculo profundo e uma admiração mútua que se reflete em sua colaboração profissional e em suas aparições públicas juntos. Zoë mencionou várias vezes como seu pai tem sido uma fonte constante de apoio e orientação, tanto em sua carreira quanto em sua vida pessoal.

Se algo que o intérprete demonstrou é que a idade não define o atraente nem o sucesso. Aos 60 anos, ele continua sendo um exemplo de como o cuidado pessoal, a paixão pelo que se faz e a autenticidade podem manter uma pessoa não apenas relevante, mas também admirada e desejada.