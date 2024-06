David Beckham destrói a ilusão dos fãs ao revelar que sua esposa não voltará às Spice Girls

O reencontro das Spice Girls é algo com o qual milhões de fãs em todo o mundo sonham. Geri Halliwell, Mel B, Emma Bunton e Melanie Chisholm parecem estar dispostas a voltar aos palcos em uma espécie de turnê de despedida. Mas falta uma peça muito importante, a de Victoria Beckham.

A designer de moda atual e esposa de David Beckham parece relutante em subir ao palco para cantar e dançar. Ela diz que é um capítulo encerrado em sua vida e, pelo que expressa, não tem vontade de reviver essas páginas.

E se houvesse alguma esperança restante, seu marido acabou de destruí-la completamente. Em uma entrevista recente, da qual a revista Quien relata, David Beckham diz que a carreira musical de sua esposa terminou completamente, "infelizmente".

The Spice Girls Facebook

“Simplesmente não vai acontecer”, diz o ex-jogador de futebol e agora dirigente do Inter de Miami da MLS.

Victoria tem se reunido de forma íntima com suas ex-colegas e tem cantado em festas, no estilo karaokê, mas não há possibilidade de embarcar em uma turnê mundial, de acordo com David, o círculo próximo da empresária e a própria Victoria, que sempre repete isso sempre que pode.

David Beckham parece querer incentivá-la a voltar, mas é ela mesmo quem diz que fracassou, assim como todos que tentaram convencê-la. Este vídeo de meados de abril, publicado no Instagram do ex-jogador da seleção da Inglaterra, foi uma esperança, mas aparentemente não veremos mais do que isso.

As Spice Girls se separaram em 2000, há 24 anos. Desde então, cada uma seguiu um caminho e carreira profissional diferente.