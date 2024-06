42 anos após a estreia de ‘E.T., o Extraterrestre’: Veja como estão os atores do filme

Em junho de 1982, o mundo do cinema testemunhou um fenômeno sem precedentes com a estreia de ‘E.T., o Extraterrestre’, uma obra-prima de Steven Spielberg.

O filme, que comemora seu 42º aniversário, ainda é um ícone cultural e uma referência no gênero de ficção científica.

A emocionante história de um jovem chamado Elliott e sua ligação com um alienígena perdido cativou os corações de audiências de todas as idades nos anos 80, redefinindo as expectativas do que um filme de ficção científica familiar poderia alcançar.

Atores de ‘E.T., o Extraterrestre’

O papel de Elliott, interpretado pelo jovem Henry Thomas, foi central para o sucesso do filme. Thomas, cuja atuação foi elogiada por sua autenticidade e profundidade, foi catapultado à fama instantaneamente. Após ‘E.T.’, Henry Thomas continuou sua carreira em Hollywood, embora nunca tenha alcançado o mesmo nível de estrelato.

No entanto, manteve uma presença constante no cinema e na televisão, participando de produções como ‘Legends of the Fall’ e na série da Netflix ‘The Haunting of Hill House’. Sua capacidade de escolher papéis diversos tem demonstrado sua versatilidade como ator.

Drew Barrymore, que interpretou Gertie, a irmã mais nova de Elliott, também viu um impulso significativo em sua carreira após "E.T.". Apesar de enfrentar desafios pessoais em sua adolescência, Barrymore conseguiu ressurgir como uma das atrizes mais queridas de Hollywood.

A sua carreira se diversificou com o sucesso, se destacando em comédias românticas como ‘The Wedding Singer’ e ‘50 First Dates’, bem como em produções dramáticas e de ação. Além disso, ela triunfou como produtora e diretora, consolidando o seu legado na indústria do entretenimento.

Robert MacNaughton, que interpretou Michael, o irmão mais velho de Elliott, também deixou uma impressão duradoura com sua atuação em "E.T.". Depois de seu sucesso no filme, MacNaughton se afastou em grande parte da atuação, dedicando-se a outros interesses pessoais e profissionais. No entanto, sua contribuição para o filme ainda é lembrada com carinho pelos fãs.

Dee Wallace, que interpretou a mãe de Elliott, Mary, já tinha uma carreira estabelecida antes de “E.T.” e continuou a trabalhar de forma prolífica no cinema e na televisão após o sucesso do filme. Wallace é conhecida por seus papéis em filmes de terror e ficção científica, como ‘Cujo’ e ‘The Howling’, consolidando-se como uma atriz versátil e talentosa em diversos gêneros.

Peter Coyote, que interpretou o enigmático ‘Keys’, o cientista governamental, também seguiu uma bem-sucedida carreira em Hollywood. Com sua voz distinta e presença, Coyote se destacou não apenas como ator, mas também como narrador em documentários e séries. Seu trabalho em “E.T.” é apenas uma parte de sua impressionante carreira na atuação e narração.