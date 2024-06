Netflix: o fascinante documentário que vai revelar um dos maiores segredos do mundo

Dentro do vasto catálogo do Netflix, não só há espaço para séries, minisséries e filmes, mas também uma boa quantidade de documentários de todos os tipos e para todos os gostos.

E justamente nas últimas horas um documentário se tornou um grande sucesso na plataforma, sendo uma boa oportunidade para desfrutar especialmente neste fim de semana.

O documentário que é um sucesso na Netflix

Trata-se de ‘Mistérios dos Guerreiros de Terracota’, que acabou de estrear no serviço de streaming.

“Milhares de guerreiros de terracota protegeram o túmulo do primeiro imperador da China. Esta é a sua história, contada através de evidências arqueológicas e recriações vívidas”.

Mistérios dos Guerreiros de Terracota (Netflix)

A plataforma descreve este documentário, que rapidamente se tornou um dos favoritos dos espectadores e é dirigido por James Tovell, que também foi responsável por outra produção de sucesso deste tipo: Os segredos da tumba de Saqqara.

Mas não apenas o documentário foi um sucesso entre os usuários do serviço, mas também recebeu aplausos da crítica.

Nesse sentido, Johnny Loftus do Decider apontou que o documentário está "equilibrado de forma eficaz entre a pesquisa e a recriação, oferecendo uma imersão profunda no trabalho em andamento no Mausoléu do Primeiro Imperador Qin".

Desta forma, se quiser assistir a um documentário que o prenderá desde o primeiro minuto e revelará grandes segredos, deve desfrutar de ‘Misterios dos Guerreiros de Terracota’ na Netflix. É uma boa opção para ver neste fim de semana.