‘Wallace e Gromit’ terá um especial de Natal na Netflix: saiba a data de lançamento

A famosa dupla de animação, Wallace e Gromit, está se preparando para retornar às telas em um novo especial de Natal que estará disponível na Netflix.

Após quase 40 anos desde sua última aparição no curta vencedor do Oscar ‘Wallace & Gromit: The Wrong Trouser’, os carismáticos personagens estão prontos para encantar os fãs com uma nova aventura.

O filme, intitulado traz de volta um dos vilões mais queridos da franquia: Feathers McGraw, o supervilão pinguim. Depois de muito tempo sem vê-lo, McGraw retorna para enfrentar os amados protagonistas nesta nova história.

O especial de Natal tem sua data de estreia programada para este Natal. Os fãs no Reino Unido poderão desfrutar do filme na BBC One e BBC iPlayer, enquanto fora do Reino Unido estará disponível na Netflix, chegando a audiências de todo o mundo.

Sinopse

De acordo com a Variety, nesta nova sequência, Gromit fica preocupado ao ver que Wallace está se tornando cada vez mais dependente de suas invenções.

A situação se complica quando Wallace cria um ‘gnomo inteligente’ que parece desenvolver uma mente maligna própria. Os eventos começam a sair do controle e Gromit terá que enfrentar forças sinistras para salvar Wallace e evitar que ele perca a capacidade de inventar para sempre.

Elenco de vozes

Os atores de voz do filme contam com o retorno de Ben Whitehead como a voz de Wallace, e Peter Kay como o Inspetor Chefe Mackintosh. Além disso, juntam-se ao elenco Lauren Patel e Reece Shearsmith, e apresentam-se participações especiais de Diane Morgan, Adjoa Andoh e Lenny Henry.

De acordo com o mesmo relatório da Deadlike, Nick Park, o diretor e criador de ‘Wallace e Gromit’, compartilhou sua inspiração para o filme.

Durante anos, ele teve a ideia de um filme sobre gnomos de jardim que se tornam malignos e decidiu que era o momento certo para explorá-la.

Além disso, Park queria responder à pergunta frequente dos fãs sobre o retorno de Feathers McGraw. Assim, surgiu a ideia de envolver Feathers com os gnomos de jardim.