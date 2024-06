Os supostos atores que interpretarão os Beatles nos novos filmes foram anunciados

O projeto cinematográfico sobre os Beatles está avançando e pode ter encontrado os rostos que darão vida ao lendário quarteto de Liverpool. De acordo com relatos do The InSneider, o aclamado diretor Sam Mendes está desenvolvendo um plano ambicioso para produzir quatro filmes sobre a banda de rock mais influente de todos os tempos.

Estes longas-metragens, que se interligarão para contar a história da banda a partir das perspectivas individuais de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, serão lançados mundialmente em 2027. A Sony Pictures Entertainment descreveu essa abordagem como "revolucionária" para a narrativa no cinema.

Quem dará vida aos Beatles em seus filmes?

Os atores selecionados para interpretar os icônicos músicos são Harris Dickinson como John Lennon, Paul Mescal como Paul McCartney, Barry Keoghan como Ringo Starr e Charlie Rowe como George Harrison. Essa escolha de elenco inclui alguns dos atores mais atraentes e talentosos da atualidade.

A lista de nomes gerou tanto entusiasmo quanto ceticismo entre os fãs e críticos. Enquanto alguns questionam se esses atores são "muito atraentes" para os papéis, outros apontam que o objetivo de um filme biográfico é capturar a essência do sujeito, não necessariamente sua aparência exata.

Sam Mendes irá dirigir e produzir as biopics através da sua empresa Neal Street Productions, juntamente com Pippa Harris e Julie Pastor. Além disso, Jeff Jones, CEO da Apple Corps, fundada pelos próprios Beatles, atuará como produtor executivo do projeto. Mendes, conhecido por seu trabalho em filmes como "Skyfall" e "1917", afirma que é uma oportunidade para desafiar a noção do que constitui uma ida ao cinema.

Os filmes dos Beatles prometem ser um grande evento

Tom Rothman, presidente e CEO do grupo Sony Pictures Motion Picture, expressou que "a ideia audaciosa e de grande escala de Sam Mendes promete ser culturalmente sísmica. Combinando sua equipe cinematográfica de primeira linha com a música e as histórias de quatro jovens que mudaram o mundo".

“Estou honrado em contar a história da melhor banda de rock de todos os tempos e empolgado em desafiar a noção do que constitui uma ida ao cinema”, afirmou Mendes. Um dos aspectos mais notáveis deste projeto é a colaboração total da Apple Corps Ltd., bem como dos Beatles ainda vivos, Paul McCartney e Ringo Starr, e das famílias dos falecidos John Lennon e George Harrison.