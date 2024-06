‘Geek Girl’: isto é o que você precisa saber sobre a série de comédia juvenil da Netflix

A Netflix encerrou o mês de maio em grande estilo com o lançamento de uma variedade muito interessante de títulos, incluindo Geek Girl, uma série britânica de drama e comédia estrelada por Emily Carey.

ANÚNCIO

Baseada na trilogia de Holly Smale, a produção promete cativar as audiências jovens com uma história fresca e divertida que lembra que o mais importante é quem somos e não a nossa aparência.

Além disso, ao longo do relato, aborda temas como o medo de ser diferente, as inseguranças na juventude e o valor de se aceitar. Quer saber mais sobre isso? Continue lendo.

Imagem promocional da serie 'Geek Girl' | Netflix (Cortesía de Netflix © 2024)

Sobre o que é a série “Geek Girl”?

Geek Girl segue os passos de Harriet Manners, uma adolescente socialmente desajeitada e neurodivergente, cuja vida dá uma reviravolta quando ela aceita a oportunidade de se tornar modelo.

A partir daí, a desconfortável jovem de 15 anos inicia uma jornada de autodescoberta enquanto tenta equilibrar os desafios que enfrenta na escola e no mundo da alta costura.

Cena da série 'Geek Girl' | Netflix (Cortesía de Netflix © 2024)

"A vida de Harriet Manners muda para sempre quando ela entra no mundo da moda. Agentes implacáveis, designers irreverentes, saltos altíssimos e supermodelos com sorrisos cativantes... Harriet não faz ideia do que a espera", diz a sinopse oficial da Netflix.

Quem faz parte do elenco de Geek Girl?

Geek Girl é estrelado pela famosa atriz britânica Emily Carey, que alcançou a fama mundial como Alicent Hightower em House of the Dragon, interpretando a jovem Harriet Manners.

ANÚNCIO

No entanto, Carey não está sozinha nesta produção, mas sim acompanhada por um grande elenco composto pelos seguintes talentosos atores:

Emmanuel Imani como Wilbur Evans

Sarah Parish como Jude Paignton

Liam Woodrum como Nick Park

Tim Downie como Richard Manners

Zac Looker como Toby Peregrino

Jemima Rooper como Annabel Manners

Sandra Yi Sencindiver como Yuji Lee

Daisy Jelley como Poppy Hepple Cartwright

Rochelle Harrington como Natalie Grey

Cena da série 'Geek Girl' | Netflix (Cortesía de Netflix © 2024)

Quantos episódios terá?

Geek Girl terá um total de 10 episódios. Os episódios são dirigidos por Declan O’Dwyer e escritos por uma equipe composta por Jessica Ruston, Holly Smale, Sameera Steward, Sarah Morgan, Georgie Armour e Zoe Rocha. Anthony Leo, Andrew Rosen e Rocha são os produtores.

Cena da série 'Geek Girl' | Netflix (Cortesía de Netflix © 2024)

Quando é que Geek Girl chega à Netflix?

A série foi lançada mundialmente na Netflix em 30 de maio de 2024.

Cena da série 'Geek Girl' | Netflix (Cortesía de Netflix © 2024)

Trailer