Blade fica novamente sem diretor: estes são os atrasos que o filme da Marvel sofreu

O reboot de ‘Blade’, um dos filmes mais aguardados do universo Marvel, sofreu outro revés significativo. Yann Demange, que havia sido nomeado diretor em novembro de 2022, decidiu abandonar o projeto.

De acordo com o Deadline, Demange se desvinculou "de forma amigável", embora sua saída cause mais atrasos na produção. O lançamento, que inicialmente estava programado para novembro de 2025, agora enfrenta mais incerteza.

O reboot de 'Blade' tem enfrentado vários desafios desde o início. O projeto perdeu seu primeiro diretor, Bassam Tariq, o que levou Demange a assumir a direção.

Pouco depois, a produção teve que ser pausada devido à greve dos roteiristas, e o ator Aaron Pierre também abandonou o projeto.

Além disso, o protagonista Mahershala Ali esteve prestes a sair do filme devido a "desentendimentos com o roteiro". Apesar desses contratempos, Ali continua comprometido com o papel principal e Eric Pearson continua trabalhando no roteiro.

História do personagem

Blade, criado por Marv Wolfman e o desenhista Gene Colan em 1973, é um "dhampir", metade humano, metade vampiro, que luta contra as criaturas da noite. Blade já foi levado para as telas com sucesso por Wesley Snipes em três filmes: 'Blade', 'Blade II' e 'Blade: Trinity'.

Guillermo del Toro dirigiu os dois primeiros filmes, e David S. Goyer o terceiro. Além disso, Blade teve uma série de televisão em 2006, 'Blade: The Series', exibida na Spike TV.

Trajetória de Yann

Demange é conhecido por seu trabalho em filmes como 'White Boy Rick', '71', e na minissérie 'Dead Set'. Ele também dirigiu episódios de séries populares como 'Território Lovecraft', 'Top Boy' e 'O diário secreto de Hannah'. Entre seus próximos projetos, Demange está envolvido em um drama de guerra e fantasia intitulado 'Exit West' e no reboot de 'Scanners'.

Com a sua saída, a Marvel está novamente à procura de um diretor para uma das suas franquias mais icônicas. À medida que a data de lançamento se aproxima, os fãs esperam que desta vez o projeto possa avançar sem mais contratempos e que Ali finalmente consiga trazer o Blade de volta para as telas grandes.