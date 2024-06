Até as mãos são rejuvenescidas: Kim Kardashian se submeteria a tratamento doloroso

Não há celebridade que não tenha sucumbido a fazer algum retoque estético para retardar os sinais do envelhecimento, e, claro, Kim Kardashian é uma delas. A empresária teria feito um lifting de glúteos brasileiro, implantes mamários, lipoaspiração e cirurgia no nariz, entre outros, mas há uma parte do corpo onde não conseguiu eliminar completamente os sinais de envelhecimento.

Trata-se das mãos. No ano passado, a modelo foi duramente criticada porque elas pareciam muito enrugadas e denunciavam seus 43 anos. Uma imagem foi divulgada em que ela tem a mão no rosto, então as críticas começaram a chegar uma após a outra. Os internautas escreveram para ela:

"As mãos não puderam esconder sua idade", "Essa foto é real, sem filtros, dizem que a mão e o pescoço denunciam a idade", "E o filtro da sua mão?". Parece que a filha de Kris Jenner resolveu o problema e procurou uma maneira de rejuvenecê-las.

Apesar dos cuidados que possam ser dados às mãos, é evidente que o passar do tempo sempre estará presente, então a partir dos 40 anos, aproximadamente, a perda de elasticidade da pele se torna mais evidente, devido à falta de colágeno e elastina. A Mayo Clinic detalha em seu portal que é por isso que elas são mais propensas ao aparecimento de rugas e manchas. O uso constante e repetitivo permite que as rugas se destaquem.

Por outro lado, o Centro Estético Quiron Salud acrescentou que a pele das mãos é a primeira a mostrar sinais de envelhecimento, portanto, "o afinamento progressivo deste órgão torna evidentes as estruturas subjacentes, incluindo vasos sanguíneos, tendões e ossos".

Tratamentos para mãos de boneca

Na recente passadeira vermelha do MET Gala, Kim voltou a ser tendência por suas mãos, mas desta vez porque estavam muito melhores, o que fez com que muitos de seus fãs se perguntassem o que ela havia feito em tão pouco tempo para que parecessem tão elegantes.

Bem, existem vários métodos para obter mãos de boneca após os 40 anos, e é possível que a proprietária da ‘Skims’ tenha se submetido a alguns deles. O especialista em beleza e apresentador da Univision, Jomari Goyso, detalhou que é muito provável que Kardashian tenha se injetado ácido hialurônico.

A dermatologista da Clínica Alemã, no Chile, Katherine Barría, explicou que para tratar o adelgaçamento da pele, é utilizado "ácido hialurônico injetável e aplicado no dorso das mãos para redensificá-lo. É distribuído de forma homogênea para que a pele pareça mais densa e tensa".

Devido a que pode ser doloroso para algumas pacientes, é recomendado aplicar um creme anestésico. Barría observou que, geralmente, essa técnica requer de uma a três sessões de cerca de 30 minutos para obter melhores resultados. "Os resultados são visíveis entre um e três meses após o início do tratamento. Deve ser repetido a cada seis a 24 meses", afirmou a especialista.

Também existem outros tratamentos, como peeling químico, laser, revitalização com vitaminas e preenchimentos aos quais Kim também pode se submeter. Com os preenchimentos, são injetadas microesferas de hidroxiapatita cálcica, um material biocompatível e reabsorvível que, além de recuperar o volume perdido com o passar do tempo, estimula a produção de colágeno na pele.