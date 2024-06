A nova foto do príncipe William que enlouqueceu seus fãs

Os últimos dois anos têm sido um pouco complicados para o príncipe William, que teve que lidar com as fortes revelações feitas por seu irmão, o príncipe Harry, em um livro, bem como com a morte de sua avó, a rainha Elizabeth. Mas, em 2024, ele enfrentou grandes desafios em todas as áreas de sua vida, ao assimilar a notícia de que sua esposa, Kate Middleton, está com câncer, assim como seu pai, o rei Charles III.

ANÚNCIO

Isso implicou assumir alguns compromissos inesperados, pois, sendo o príncipe de Gales, ele é o primeiro na linha de sucessão da coroa britânica. Aos 41 anos, William agora é o coronel chefe do Corpo Aéreo do Exército, cargo que sua majestade ocupou por 30 anos quando era príncipe.

É por isso que alguns fãs da realeza afirmam que ele está "entrando em sua era de estadista", já que na semana passada ele se encontrou com alguns líderes mundiais e membros da realeza ao representar a Grã-Bretanha em uma cerimônia comemorativa internacional na Praia de Omaha para marcar o 80º aniversário do desembarque do Dia D.

Na última terça-feira, 11 de junho, o filho mais velho de Diana foi fotografado enquanto viajava de trem rumo a Cardiff, a capital do País de Gales, para participar de um evento que celebrava a indústria de algas marinhas local. Na imagem, ele é visto ao lado da janela admirando a paisagem, e em frente a ele há uma pasta vermelha com documentos. Foi assim que o jornal Daily Mail noticiou.

Foi então que seus seguidores se voltaram para as redes sociais para expressar seu apreço: "O príncipe William é um verdadeiro estadista e uma estrela do rock ao mesmo tempo", "Amo o Príncipe William em sua era de estadista", "O príncipe William é um grande estadista" e "Garantindo um futuro melhor".

William não só lidou com os assuntos da coroa, mas também com a doença de Kate, que hoje, sexta-feira, 14 de junho, quebrou o silêncio e falou sobre seu sofrimento após o vídeo que ela fez em março, quando informou sobre sua condição.

O mais revelador desta vez foi garantir que amanhã, 15 de junho, estarei presente no tradicional desfile Tropping the color, que acontece há 260 anos para celebrar o aniversário do monarca em exercício: "Estou ansioso para participar do Desfile de Aniversário do Rei neste fim de semana com minha família e espero me juntar a alguns compromissos públicos durante o verão, mas também sei que ainda não estou fora de perigo", revelou.

ANÚNCIO

Kate também deu detalhes de como tem vivido a doença: "Nos dias ruins, você se sente fraco, cansado e precisa deixar seu corpo descansar. Mas nos dias bons, quando se sente mais forte, você quer aproveitar ao máximo se sentir bem. Meu tratamento está em andamento e durará mais alguns meses. Nos dias em que me sinto bastante bem, é um prazer me envolver com a vida escolar, dedicar tempo pessoal às coisas que me dão energia e positividade, além de começar a trabalhar um pouco em casa".

Ele observou: “Estou aprendendo a ser paciente, especialmente diante da incerteza. Aceitar cada dia como ele vem, ouvir meu corpo e permitir-me o tempo tão necessário para me curar”.