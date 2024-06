A misteriosa razão pela qual a princesa Leonor sempre usa óculos transparentes

No próximo mês de agosto, completará um ano desde a primeira vez que a princesa Leonor de Bourbon foi vista usando seu uniforme militar em uma série de fotografias compartilhadas pela casa real da Espanha para que todos testemunhassem os primeiros dias da herdeira ao trono dentro do centro de ensino superior do Exército de Terra.

O motivo misterioso pelo qual a princesa Leonor usa óculos transparentes

Hoje, nove meses depois de essas fotos terem vindo à tona, também pudemos ver outras facetas de ensinamentos nas quais Leonor se envolveu, desde confrontos na neve fria até eventos importantes de caráter oficial, situações para as quais tanto a princesa de Astúrias quanto o restante de seus colegas de geração tiveram que recorrer a seus diferentes uniformes, os quais, embora à primeira vista pareçam iguais, na realidade têm diferenças marcantes.

Princesa Leonor (Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images)

Uma das tais diferenças pode ser muito evidente no caso do típico uniforme de camuflagem que os alunos da Academia Geral Militar de Zaragoza têm que usar para treinamentos ao ar livre, que consiste em uma calça cargo, uma camisa, um par de botas, chapéu e, em algumas ocasiões, um par de óculos de proteção.

A princesa de Astúrias usa óculos de segurança transparentes

Os óculos de proteção fazem parte dos distintivos que destacam Leonor dos seus colegas, já que enquanto a maioria dos soldados usa sempre um par de óculos escuros, a princesa das Astúrias costuma usar um modelo com lentes transparentes. A razão? Motivos de segurança, como revela o site web Vanidades.

A princesa Leonor na Academia Geral Militar de Zaragoza (Handout/Getty Images)

Além de ser uma decisão puramente estética, a futura rainha da Espanha deve manter sempre o rosto visível para que sua equipe de segurança possa identificá-la rapidamente em qualquer eventualidade ou emergência, ou nunca perdê-la de vista.

Desta forma, a filha mais velha do rei Felipe VI, apesar do grande disfarce, poderia ser auxiliada antes dos seus colegas.