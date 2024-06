Último visual de Emme, a filha de JLo, que desperta críticas por aparentar mais velha

A família de Ben Affleck recentemente comemorou, pois o filho do ator, Samuel, se formou e todos os seus entes queridos estiveram presentes, incluindo Jennifer Garner, JLo e sua filha Emme com seu irmão gêmeo Max, a avó Chris Anne e os irmãos do jovem.

ANÚNCIO

Todos se reuniram para homenagear o adolescente de 12 anos, que é o mais novo dos três filhos que teve durante seu casamento com a protagonista de Elektra, junto com Violet, Fin de 18 e 15, respectivamente.

Foi assim o criticado visual de Emme, a filha de JLo

De acordo com o Hola, as imagens que deram a volta ao mundo foram captadas em 12 de junho, quando a família foi vista chegando à cerimônia de formatura de Samuel.

Uma novidade que se destacou foi que Ben Affleck apareceu muito sorridente, assim como sua esposa, descartando qualquer tipo de rumor de crise entre eles e que levou até mesmo à hipótese de que estariam passando por seu primeiro obstáculo desde que trocaram votos há quase dois anos.

No entanto, outra situação que se destacou especialmente foi o conjunto escolhido por Emme, a filha de JLo, que optou por um visual bastante sóbrio e clássico, composto por uma calça social escura de corte skinny com uma camisa bege semi-oversized, acompanhada por um cinto.

Sem maquiagem, nem acessórios visíveis, e com uma cabeleira frondosa cheia de cachos, a primogênita da cantora completou sua imagem sem imaginar que isso a tornaria o centro de cruéis zombarias e críticas.

“Parece uma divorciada de 30 anos”; “Precisa urgentemente de um consultor de estilo”; “Look chato e fora de moda”; “Não herdou o bom gosto de sua mãe”; “É uma adolescente e parece uma senhora”; foram parte dos comentários que abundaram nas redes sociais.