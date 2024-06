Kevin Costner aparece com novo cabelo e é destroçado nas redes sociais: “tá ridículo”

O ator americano roubou todas as atenções quando apareceu com um visual novo e ousado

Kevin Costner roubou todos os olhares no tapete vermelho de Cannes com seu novo e ousado visual que deu o que falar. A estrela de Hollywood desfilou com seu filho adolescente, Hayes, com um traje muito glamoroso.

O Festival de Cannes tem sido um ponto de encontro para artistas de renome mundial que souberam exibir seus trajes mais elegantes. Kevin Costner se destacou com um bigode grisalho e uma aparência totalmente diferente do que ele costuma ter. Seu novo visual provavelmente se deve ao seu papel principal em Horizon: ‘An American Saga’, onde também atua como diretor.

Na sua chegada ao tapete vermelho, o ator teve um convidado surpresa: seu filho Hayes, que usava um terno branco combinando com o do seu pai.

Por sua vez, Kevin optou por uma camisa com botões, enquanto Hayes estava mais descontraído com uma peça de cor cinza. No entanto, não foi apenas a dupla pai-filho que chamou a atenção, mas também a incrível mudança de imagem do ator de ‘Yellowstone’. O barbear rente foi deixado para trás, substituído por um bigode ousado, e seus cabelos exibiam um vibrante tom de loiro avermelhado, conforme relatado no site Genial.

Os fãs ficaram encantados em ver pai e filho juntos, mas o novo corte de cabelo de Kevin não escapou dos comentários, e um seguidor comentou que já era hora de deixar a tintura: "Que bonito, filho. Já é hora de parar de tingir o cabelo".

No entanto, houve alguns internautas que não concordaram com o novo corte e cor de cabelo de Kevin Costner: “Seu cabelo parece ridículo”, “Kevin parece bobo”, “A tintura no cabelo está horrível”, “Aparência muito ruim, Kev”, “O que aconteceu com o cabelo de Costner?”.