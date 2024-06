Kate Winslet esclareceu os rumores sobre uma suposta inimizade com James Cameron

Há muito tempo tem saido rumores de que poderia haver uma inimizade entre Kate Winslet e James Cameron, depois que ela estrelou ‘Titanic’, filme dirigido pelo renomado cineasta que lhes deu fama internacional e reconhecimento.

Agora, a atriz decidiu esclarecer a situação, então aqui compartilhamos quais foram suas declarações sobre o assunto.

O que disse Kate Winslet sobre James Cameron?

Numa recente entrevista com a Variety, Winslet abordou diretamente esses rumores, destacando uma conexão sólida tanto no âmbito profissional quanto pessoal com o renomado diretor de Hollywood.

A atriz foi firme ao abordar este assunto, negando qualquer sugestão de desacordo com Cameron. "Nunca houve qualquer distância entre nós", declarou Winslet, enfatizando que os rumores são infundados.

Com o passar dos anos, a relação entre Winslet e Cameron evoluiu, e em 2022 eles se reuniram no set do filme ‘Avatar: A forma da Água’, onde Winslet interpretou Ronal, um personagem de computador. Apesar de relatos anteriores insinuarem tensões no set, Winslet destacou que sua colaboração com Cameron foi positiva e enriquecedora.

