Kate Middleton surpreende ao reaparecer nas redes sociais

Kate Middleton decidiu reaparecer nas redes sociais depois de confirmar em março seu diagnóstico de câncer e deu uma visão de como têm sido seus últimos dias no meio das quimioterapias preventivas às quais se submeteu.

Muitos pedidos foram feitos pelos seguidores da família real britânica para saber o verdadeiro estado da princesa de Gales, devido ao tempo que ela decidiu se afastar da vida pública para se recuperar.

A apenas alguns dias de ocorrer o ‘Trooping the Colour’ em celebração ao aniversário do rei Charles III, Middleton decidiu esclarecer suas intenções de participar neste evento tão importante.

Kate Middleton falou sobre a sua melhora

Kate Middleton decidiu postar uma foto dela na conta do Instagram que ela compartilha com seu marido, o príncipe William, para deixar claro que está bem, embora não totalmente recuperada, então o perigo ainda não passou em sua vida.

A futura rainha da Inglaterra destacou suas intenções de retomar seus compromissos reais, após estar ausente desde dezembro de 2023, mas está ciente de que sua saúde deve ser sua prioridade no momento.

Posando embaixo de uma árvore e ao lado de um riacho, enquanto olha para o horizonte, pode-se ver a princesa parecendo bonita e elegante como de costume, enquanto esclarece a situação que está enfrentando.

“Fiquei impressionada com todas as mensagens gentis de apoio e encorajamento nos últimos meses. Realmente fizeram uma grande diferença para William e para mim, e nos ajudaram em alguns dos momentos mais difíceis. Estou progredindo bem, mas como qualquer pessoa passando por quimioterapia sabe, há dias bons e dias ruins. Nos dias ruins, você se sente fraco, cansado e precisa permitir que seu corpo descanse. Mas nos dias bons, quando você se sente mais forte, quer aproveitar ao máximo o sentimento de bem-estar”, disse.

Da mesma forma, ele afirmou que seu tratamento contra o câncer continua, mas aos poucos ele retomará sua agenda de casa. Além disso, ele enfatizou seu desejo de participar do aniversário do monarca, que será realizado neste sábado, 17 de junho.

“O meu tratamento ainda está em curso e continuará por mais alguns meses. Nos dias em que me sinto suficientemente bem, é um prazer envolver-me na vida escolar, dedicar tempo pessoal às coisas que me dão energia e positividade, além de começar a trabalhar um pouco em casa. Estou ansioso para participar do desfile de aniversário do Rei neste fim de semana com a minha família e espero participar de alguns compromissos públicos durante o verão, mas também sei que ainda não estou fora de perigo. Estou aprendendo a ser paciente, especialmente diante da incerteza. A cada dia, aceitando-o como ele vem, ouvindo o meu corpo e permitindo-me ter este tempo tão necessário para curar. Muito obrigado pela sua contínua compreensão e a todos aqueles que corajosamente compartilharam suas histórias comigo”, acrescentou.”