Hailey Bieber expõe que sua gravidez não tem sido um mar de rosas e pede ajuda

A modelo Hailey Bieber está vivendo um ótimo momento em sua vida: a gravidez de seu primeiro filho. Em 9 de maio, ela e Justin Bieber anunciaram ao mundo a maravilhosa notícia, que foi recebida com muito carinho por milhões de fãs. Além de revelarem que em breve serão pais, o casal também renovou seus votos matrimoniais após se casarem em 2019.

Foi especulado que teriam gêmeos, depois que a mãe de Justin enviou uma mensagem ao pai de Hailey, que foi mal interpretada por alguns internautas. Pattie Mallette escreveu para Stephen Baldwin: "Parabéns, vovô! Vamos ter os netos mais lindos de todos". Com a palavra no plural "netos", muitos pensaram que seriam mais de um bebê.

No entanto, ela logo esclareceu: "Não, eles não são gêmeos, hahaha, tomara". A partir desse momento, a modelo de 27 anos começou a compartilhar parte do crescimento de sua barriga, que tem sido exposta em mais de uma ocasião, sendo aplaudida por seus fãs. Ela estaria entrando no último trimestre de sua gravidez.

Hailey Bieber Hailey Bieber mostra o andamento de sua gravidez e o que isso a afetou (Instagram @haileybieber)

Na tarde desta quarta-feira, 12 de junho, Hailey quebrou o silêncio sobre como tem sido seu processo de gestação e compartilhou que não tem sido tão cor-de-rosa como muitos talvez pensassem. Através de uma história no Instagram, ela escreveu: “Então, quem ia me contar sobre a dor lombar?”. Ela fez isso em uma imagem dela sentada e mostrando seu avançado estado de gravidez.

Bieber junta-se às milhões de mulheres que sofrem à medida que as semanas passam devido a todas as mudanças fisiológicas radicais que o corpo experimenta em tão pouco tempo e afetam o desempenho na rotina.

De acordo com o artigo “Dor lombar na gravidez, aspectos fisiopatológicos e tratamento”, publicado pela revista chilena de obstetrícia e ginecologia, “a dor lombar afeta mais de 50% das mulheres grávidas. (...) A gravidez, por sua vez, constitui um fator de risco adicional para desenvolver dor lombar, devido às modificações biomecânicas estruturais e do movimento, hormonais e psicológicas.

Além disso, explicaram que este ocorre no segundo trimestre, sendo mais comum perto das 22 semanas. Em relação ao tratamento, “baseia-se em intervenções não farmacológicas como exercício e terapia física, mas podem ser utilizados alguns medicamentos e intervenções para a dor, dependendo do risco-benefício materno e fetal”.