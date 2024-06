A série que é um spin-off de ‘Batman’ já tem data de estreia

(The Batman)

A tão aguardada série derivada de ‘O Batman’, intitulada ‘Pinguim’, já tem data de estreia no serviço de streaming Max.

De acordo com relatos da Variety, a série irá estrear em setembro, embora a data exata de lançamento ainda não tenha sido revelada.

A série surge diretamente de ‘O Batman’, dirigida por Matt Reeves. Casey Bloys, presidente e CEO da HBO e Max, elogiou a série, descrevendo-a como “fantástica” e destacando seu potencial criativo.

Bloys mencionou que esta série é um bom exemplo de como se podem expandir universos cinematográficos bem-sucedidos, citando o caso de Peacemaker, que se originou em The Suicide Squad de James Gunn.

Sinopse e elenco

‘Pinguim’ se passa cronologicamente uma semana após os eventos de ‘O Batman’. A trama segue a história de Oswald “Oz” Cobblepot, interpretado por Colin Farrell, enquanto ele tenta assumir o controle do submundo de Gotham City.

O elenco da série inclui talentosos atores como Cristin Milioti, Clancy Brown, Michael Zegen e Michael Kelly em papéis-chave. Além disso, contará com a participação de Rhenzy Feliz, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O'Connell, James Madio, Scott Cohen, Theo Rossi, Carmen Ejogo, François Chau, David H. Holmes, Craig Walker, Jared Abrahamson e Mark Strong em papéis ainda não revelados.

Equipe criativa e produção

A série de drama é escrita por Lauren LeFranc, que também atua como showrunner. Os primeiros três episódios são dirigidos por Craig Zobel.

Em relação à produção, a equipe conta com Dylan Clark e Matt Reeves de ‘Batman’, assim como Farrell, LeFranc, Daniel Pipski, Adam Kassanand e Bill Carraro em papéis de produtores executivos.

As filmagens começaram em março de 2023; no entanto, foram afetadas pelas greves do Sindicato de Roteiristas da América (WGA) e da Aliança Americana de Atores de Cinema e Televisão (SAG-AFTRA) em 2023.

Felizmente, a produção pôde ser retomada em novembro de 2023 e foi concluída em fevereiro de 2024.

Número de episódios e data de estreia

O Pinguim terá oito episódios, oferecendo aos espectadores uma história completa e envolvente.

A série está programada para estrear em setembro deste ano no serviço de streaming Max. Enquanto isso, os fãs podem desfrutar de ‘O Batman’, que atualmente está disponível no Max e Hulu.