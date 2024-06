Russell Crowe confessou sentir-se “desconfortável” com a sequência de Gladiador

Russell Crowe compartilhou seus pensamentos sobre a próxima sequência de ‘Gladiador’ dirigida por Ridley Scott, admitindo que se sente “um pouco desconfortável” com o projeto. Durante uma recente entrevista com Kyle Meredith, o vencedor do Oscar expressou suas reservas sobre a continuação da história sem seu personagem.

Crowe, que interpretou o general romano Maximus em ‘Gladiador’, lembrou com nostalgia o impacto que o filme teve em sua carreira e as oportunidades que lhe proporcionou. “Reflexiono sobre a idade que tinha quando fiz esse filme e todas as coisas que vieram depois, as portas que esse filme em particular me abriu”.

O que Russell Crowe acha da sequência de Gladiador?

"Estou um pouco desconfortável com o fato de estarem fazendo outro, porque, é claro, meu personagem está morto e não tenho voz no que é feito", explicou Crowe. "Mas algumas coisas que ouvi me fazem pensar: 'Não, não, isso não está na jornada moral daquele personagem em particular'. Mas não posso dizer nada, não é meu lugar".

“Definitivamente há um toque de melancolia, um toque de ciúmes”, acrescentou o ator. A sequência de ‘Gladiador’ contará com Paul Mescal no papel principal de Lucius adulto, que no filme original é o jovem sobrinho de Cômodo, o imperador romano interpretado por Joaquin Phoenix.

Mescal expressou seu entusiasmo pelo projeto, afirmando que a sequência é "definitivamente o maior filme que já fiz". "Estou muito animado, mas é difícil se afastar um pouco do legado do filme", explicou Mescal. "Acho que está muito bem escrito e presta homenagem ao primeiro, mas é algo em que acredito que posso entrar e fazer confortavelmente meu".

Gladiador 2 procura expandir o mundo criado pelo filme original

Quando foi perguntado se ele havia conversado com Crowe sobre o ‘Gladiador’ original, Mescal respondeu que não tiveram essa conversa, mas que adoraria ouvir as histórias de Crowe sobre as filmagens. No entanto, ele enfatizou que seu personagem é totalmente diferente.

Além de Mescal, ‘Gladiador 2′ contará com um elenco estelar que inclui Pedro Pascal, Denzel Washington, Joseph Quinn e Connie Nielsen, que retorna como mãe de Lucius. O filme será lançado nos cinemas em 22 de novembro. Por sua vez, Crowe recentemente lançou ‘O Exorcismo de Georgetown’ e está promovendo seu novo álbum com sua banda Indoor Garden Party.