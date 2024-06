Durante o lançamento de sua nova marca Fenty Hair, Rihanna, a famosa cantora de “Love on the Brain”, de 36 anos, falou com o Entertainment Tonight e revelou que, embora não esteja esperando um bebê no momento, não descarta a ideia de ter mais filhos no futuro. Rihanna já é mãe de dois filhos, RZA, de 2 anos, e Riot, de 10 meses, que ela divide com seu parceiro A$AP Rocky, de 35 anos.

Quando lhe perguntaram sobre seus comentários anteriores desejando ter uma filha, Rihanna brincou: "Olhe como isso acabou", referindo-se aos seus dois filhos homens. No entanto, quando o veículo perguntou se isso significava que ela teria mais filhos, a cantora respondeu: "Sabe de uma coisa? Eu espero. Eu realmente espero." "Não estou grávida, se é isso que você quer saber", continuou, acrescentando: "Definitivamente teria mais filhos". Rihanna também mencionou que muitas pessoas têm perguntado se ela quer aumentar sua família.

Rihanna nega rumores de gravidez no meio de seu desejo de ser mãe de uma menina

“Todos estão insistindo. Olha, se alguma vez tiver uma filha, vou mostrar tantas gravações - falarão dela para sempre”, brincou Rihanna. Quando questionada se gostaria de ter uma filha na família, a artista respondeu com entusiasmo: “Claro! Uma menininha travessa seria muito divertida”. Em abril, Rihanna conversou com a Interview Magazine, e o estilista Mel Ottenberg perguntou quantos filhos mais ela gostaria de ter.

"Os que Deus quiser que eu tenha", respondeu Rihanna. Quando perguntada se seriam mais de dois, a cantora disse: "Não sei o que Deus quer, mas eu tentaria por mais de dois. Tentaria por minha menina. Mas, é claro, se for outro menino, é outro menino". No mês passado, Rocky compartilhou fotos no Instagram para celebrar o segundo aniversário de seu filho RZA.

Numa entrevista ao Page Six do New York Post em novembro, Rihanna compartilhou que seu relacionamento com Rocky se fortaleceu desde que se tornaram pais. “Eu o amo de uma maneira diferente como pai. Isso é algo muito, muito importante... é um estímulo”, disse Rihanna ao veículo. “É simplesmente incrível. Que líder, que paciente e amoroso... e meus filhos estão obcecados por ele”. Rihanna continua a desfrutar de seu papel como mãe e não descarta a possibilidade de continuar expandindo sua família ao lado de A$AP Rocky.