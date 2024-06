Netflix: o filme assustador de 86 minutos que não vai te deixar dormir à noite

Trata-se de "Cadáver - The Possession of Hannah Grace", uma produção que vai fazer você tremer de medo

Se algo caracteriza a plataforma da Netflix é a variedade em seu catálogo e um dos gêneros mais procurados por seus assinantes são as séries e filmes de terror e suspense. Há uma produção que é perfeita para morrer de medo, até mesmo quando você assiste ao trailer, te deixa aterrorizado. Trata-se de “Cadáver - The Possession of Hannah Grace”, dirigido por Diederik Van Rooijen e estrelado por Shay Mitchell.

ANÚNCIO

A trama de Cadáver segue Megan Reed, uma ex-policial que agora trabalha em uma morgue durante o turno da noite. Sua vida dá uma reviravolta assustadora quando ela recebe o corpo desfigurado de uma jovem que foi vítima de um exorcismo mal sucedido, e sim, é aqui que o paranormal começa a acontecer.

Tudo muda quando um homem ameaçador bate à porta e exige ser deixado entrar. Megan o rejeita, mas o homem consegue se infiltrar e tenta roubar o corpo, tentando levá-lo ao incinerador para queimar, alegando que a menina na verdade não está morta.

Após o incidente, Megan presa nos corredores escuros do porão, começa a ter visões aterrorizantes e logo suspeita que algo sinistro se esconde nos restos desta garota.

Não é aclamado, mas você terá muita tensão

A produção é estrelada por Shay Mitchell (conhecida por seu trabalho em Pretty Little Liars), Kirby Johnson, Stana Katic, Gray Damon e Nick Thune.

O roteiro desta produção, que dura apenas 86 minutos, foi escrito por Brian Sieve, conhecido por ter trabalhado na série de TV Scream, mas principalmente pelo sucesso adolescente Teen Wolf.

De acordo com o site especializado Rotten Tomatoes, embora Cadáver não tenha sido universalmente aclamado, consegue entregar horror suficiente para manter os espectadores à beira de seus assentos. Além disso, apresenta detalhes horripilantes, como os movimentos do cadáver reanimado.

Se é fã de terror paranormal, este filme é uma adição indispensável à sua lista de reprodução.