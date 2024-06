“Mesmo que tenha que engatinhar”: Celine Dion afirma que voltará aos palcos em breve

A reconhecida cantora canadense Celine Dion, que sofre de uma rara doença neurológica que causa rigidez muscular, revelou em uma entrevista que planeja voltar aos palcos, mesmo que tenha que “rastejar”.

ANÚNCIO

Celine Dion afirma que “vou voltar aos palcos, mesmo que tenha que rastejar”

Numa recente entrevista com a rede americana NBC, Dion afirmou que, apesar da síndrome que lhe causa rigidez nos músculos do tronco e dos membros, o que também pode gerar espasmos severos, fará tudo o que estiver ao seu alcance para voltar aos palcos internacionais.

"Vou voltar aos palcos, mesmo que tenha que engatinhar. Mesmo que tenha que falar com as mãos, farei isso", comentou Dion, de 56 anos de idade.

A entrevista ocorreu pouco antes da estreia do documentário sobre sua vida: “Eu sou Celine Dion”, com data de lançamento marcada para 25 de junho de 2024, na popular plataforma da Amazon Prime.

“Eu sou Celine Dion, porque hoje minha voz será ouvida pela primeira vez, não porque eu tenha que fazer isso, ou porque eu precise fazer isso. Mas porque eu quero e preciso disso”, afirmou a intérprete vencedora do Grammy que teve dezenas de sucessos musicais como My Heart Will Go On.

Qual doença Celine Dion sofre?

Em dezembro de 2022, Celine Dion anunciou ao mundo que foi diagnosticada com a síndrome de pessoa rígida, um distúrbio neurológico progressivo e autoimune que não tem cura. No entanto, o tratamento pode ajudar a controlar os sintomas.

"Celine Dion detalhou: "É como alguém te estrangulando", ao comentar que a dor pode irradiar por todo o corpo, e que às vezes os espasmos podem causar fratura de algumas costelas."

A cantora nascida em Quebec teve que cancelar sua turnê programada para 2023 e 2024 por não ter força suficiente para realizar todos os seus shows.