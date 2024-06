Ex-BBB Lucas Buda rebate gordofobia: ‘Orgulho da minha aparência’

Lidar com ataques na web não é uma tarefa fácil, ainda mais depois de participar de um reality show como o BBB, mas Lucas Buda resolveu rebater todos que criticam sua aparência, principalmente depois que os rumores sobre a produção de conteúdo adulto aumentaram.

Numa entrevista à Contigo!, o ex-BBB deixou claro que sabia que a exposição no programa da Globo traria críticas, mas afirmou que não gosta quando as pessoas começam a usar o seu corpo para fazer isso.

Ele diz que este é um assunto recorrente no Instagram, mesmo depois de afirmar que tem muito orgulho do seu corpo: “Já falei muito sobre isso. Sei que é uma questão para muitas pessoas, mas não gosto da forma pejorativa que isso é conduzido”, contou o famoso.

Agora, Lucas pretende aproveitar o engajamento que ganhou a partir do BBB 24 para explorar o assunto de forma saudável nas redes sociais: “Quero abordar o assunto novamente no meu Instagram em breve com um conteúdo bem leve e legal”.

Lucas Buda no OnlyFans

Solteiro, o ex-BBB Lucas Buda revelou que a estreia de um perfil no OnlyFans “está sob análise”, depois que um seguidor perguntou como anda a vida após o Big Brother Brasil e o divórcio com Camila Moura.

Porém, até o momento, não sabemos se a resposta foi apenas uma brincadeira do capoeirista ou se vem mesmo um perfil mais ousado na rede social voltada para o público adulto.

Ex-BBB Lucas Buda revela que perfil no OnlyFans "está em análise" (Reprodução/Instagram)

Vale destacar que o ex-BBB também vive uma polêmica envolvendo a possível paternidade do filho esperado por Nina Capelly, a prima de Mc Binn, seu amigo dentro do reality show.

Nada de relaciomento sério

O ex-participante do Big Brother Brasil revelou aos fãs que está solteiro, depois que foi questionado sobre sua vida amorosa. Buda diz que não pretende entrar num relacionamento sério por enquanto.

“Estou não. Inclusive, assim, namorar nem está no meu horizonte de expectativas”, disse o amigo de Pitel.

Para Lucas Buda o momento é para trabalhar: “O foco é no trampo porque tem muita coisa para fazer, muita coisa para organizar. Eu saí com outra realidade e tenho que aprender a lidar com ela agora”.