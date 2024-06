Crise com Meghan? A razão pela qual o príncipe Harry está procurando casa na Inglaterra

Quatro anos depois de o príncipe Harry tomar a decisão de deixar o Reino Unido para se instalar nos Estados Unidos com sua esposa Meghan Markle e seus filhos, o filho mais novo do rei Charles III e da princesa Diana estaria planejando retomar sua vida na Inglaterra.

São muitas as críticas e apontamentos que os duques de Sussex têm recebido nos últimos anos por abandonarem seus títulos reais e mais tarde contarem detalhes dos problemas familiares que viveram com outros membros, como o príncipe William e sua esposa Kate Middleton, que aparentemente não mantinham uma boa relação com Meghan.

Embora alguns meses atrás, Harry tenha falado sobre como está feliz morando nos Estados Unidos, aparentemente ele tem um motivo que ainda o mantém ligado ao seu país.

A razão pela qual o príncipe Harry deseja voltar ao Reino Unido

Embora o príncipe Harry e Meghan Markle tenham sido envolvidos em rumores de divórcio em várias ocasiões, a verdade é que o possível retorno do duque ao seu país poderia causar uma crise no casamento com a ex-atriz, que não foi bem recebida.

Segundo meios internacionais, o príncipe estaria planejando procurar uma nova casa exatamente na Grã-Bretanha, pois aparentemente ele sente falta de sua antiga vida e esses sentimentos ainda o mantêm ligado às suas raízes.

Vamos lembrar que Harry e Meghan perderam o que era sua residência oficial em seu país de origem após serem despejados de Frogmore Cottage no ano passado.

"À medida que o tempo passa, Harry sente falta de alguns aspectos de sua antiga vida no Reino Unido. Inevitavelmente, o período de lua de mel em que tudo nos Estados Unidos é novo e emocionante está chegando ao fim e Harry está olhando para o passado", disse o escritor Tom Quinn ao Mirror.

Ao não ter residência no Reino Unido, Harry precisa ficar na casa de um amigo ou em um hotel quando faz suas viagens rápidas.

Atualmente, os cônjuges vivem em uma mansão luxuosa de 14 milhões de euros em Montecito, Califórnia, com seus filhos Archie e Lilibet, aos quais preferiram manter longe da vida pública devido ao ódio que recebem diariamente.

“Fizemos tudo o que podíamos para conseguir esta casa. Porque você entra e se sente feliz. E respira. E está em paz. É curativo. Você se sente livre”, Meghan chegou a confessar sobre seu novo lar, então a decisão de seu marido pode não ser do seu agrado.