Britney Spears impõe uma condição para seu retorno musical

Britney Spears está se preparando para seu retorno musical após quase uma década com sua carreira interrompida devido à tutela à qual estava submetida, mas desta vez a cantora colocou uma condição para voltar e apresentar seu décimo álbum de estúdio.

ANÚNCIO

O Page Six publicou com base em fontes próximas que a equipe da artista concordou com seu retorno à Sony Music, mas com a condição de que ela seja a responsável por sua própria produção.

"No ano passado eles prepararam algumas músicas para ela, mas quando Britney descobriu o plano, ela as excluiu todas. Uma coisa levou à outra, e agora parece que Britney não está contra fazer um retorno musical, desde que ela tenha o controle do material que é publicado. Ela quer fazer as coisas no seu próprio ritmo", revelou uma fonte ao referido veículo.

Britney Spears prepara suas próprias músicas como compositora

britney-spears-las-vegas britney-spears-las-vegas

Supostamente, o projeto já está em andamento e encontra-se em uma fase inicial com várias músicas sendo escritas, algumas delas de autoria de Britney Spears.

“Ainda não gravou nada, mas tem escrito canções enquanto tenta criar a sua própria visão para o projeto, está sendo muito meticulosa e experimental a esse respeito. Estão a ser discutidos temas relacionados com a sua nova liberdade, cura e os seus pensamentos mais sinceros relacionados com eventos que ocorreram no seu passado recente, mas nada está escrito focialmente”, disse a fonte.

No ano passado, circulou a informação de que Spears estava se preparando para seu retorno, enquanto se divorciava de Sam Asghari. No entanto, até agora o projeto não se concretizou.

Desconhece-se o estilo do projeto que a 'Princesa do Pop' está preparando. Caso ela retorne, não se sabe se o fará com o ritmo que sempre a caracterizou ou se incluirá novos para mostrar sua evolução nos quase 10 anos em que sua carreira esteve parada.

Entretanto, a cantora, de 42 anos, continua preocupando seus seguidores nas redes sociais. Em suas últimas publicações no Instagram, ela é vista dançando com um roupão transparente com pedrarias, que só cobre seus seios com um sutiã, e sem nada por baixo na área do biquíni.